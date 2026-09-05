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América vs Tijuana Fue Reprogramado; Nueva Fecha para el Partido de Liga MX

Las Águilas no tendrán actividad este fin de semana en la Jornada 7 del torneo Apertura 2026

Jugadores del América durante un partido de la Leagues CupFoto: Getty Images

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