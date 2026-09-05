América vs Tijuana Fue Reprogramado; Nueva Fecha para el Partido de Liga MX

El América, actualmente el único equipo invicto de la Liga MX, no jugará este fin de semana en la Jornada 7 del torneo Apertura 2026. El conjunto azulcrema tenía programado su partido correspondiente a la séptima fecha del calendario en el Estadio Banorte ante los Xolos de Tijuana, sin embargo este compromiso ha sido reprogramado ya que las Águilas se encuentran en Estados Unidos.

Recordemos que hace unos días el América cayó derrotado en penales ante Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026. Aunque el equipo azulcrema no jugará la gran final del certamen, aún debe disputar el compromiso por el tercer lugar, por lo que la Liga MX decidió posponer el encuentro ante el cuadro fronterizo.

El partido América vs Tijuana estaba programado, inicialmente, para este sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas. Ahora, tras el cambio, el equipo de las Águilas anunció que la nueva fecha para este cotejo es el 28 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte.

Águilas, nuestro partido de Jornada 7 contra Tijuana tuvo una modificación de horario.



Nos vemos el próximo 28 de octubre en el Estadio Banorte. 🏟️🦅 pic.twitter.com/Ji4hCmvBs0 — Club América (@ClubAmerica) September 3, 2026

Esto quiere decir que Tijuana descansará este fin de semana, pero ese no es el caso para los pupilos de Guillermo Almada. El cuadro americanista va a disputar el encuentro por el tercer lugar de la Leagues Cup ante el Club León este domingo 6 de septiembre en el Shell Emergy Stadium de Houston, Texas, a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

Contrario a lo que se pudiera pensar, aún hay mucho en juego en este compromiso. Y es que León no tiene asegurado su boleto para la próxima edición de la CONCACAF Champions Cup, pero podría obtenerlo en caso de quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup. Sin embargo, en caso de que el América se quede con el triunfo, el boleto pasará a manos de los Xolos de Tijuana.