Accidentes

Chofer Tendrá Audiencia Tras Atropellar a Abuela y Nieto en Tlaquepaque

El conductor señalado por el atropellamiento que causó la muerte de dos personas enfrentará su proceso inicial para definir si será vinculado

Conductor de la ruta 616 atropella a abuelita y nieto en Tlaquepaque.Conductor de la ruta 616 atropella a abuelita y nieto en Tlaquepaque. Foto: N+

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Este lunes se definirá la situación legal del chofer de Ruta 616 tras atropellar a una abuela y su nieto en Tlaquepaque

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