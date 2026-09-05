Chofer Tendrá Audiencia Tras Atropellar a Abuela y Nieto en Tlaquepaque

El chofer de la ruta 616, señalado por su presunta responsabilidad en el atropellamiento que provocó la muerte de una mujer adulta mayor y su nieto de 10 años, permanece en prisión preventiva justificada, mientras continúa el proceso judicial para determinar su situación legal.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Jalisco, el conductor, de aproximadamente 58 años, todavía no ha sido vinculado a proceso. Se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que se determinará si existen elementos suficientes para continuar un proceso penal en su contra.

Luego del accidente, el conductor de la unidad fue detenido y posteriormente quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Actualmente permanece bajo prisión preventiva justificada en tanto se desarrolla la audiencia en la que un juez deberá determinar si existen elementos para que enfrente un proceso penal.

El accidente ocurrió durante la tarde del pasado 31 de agosto, en el cruce de las avenidas Niños Héroes y Juárez, en la colonia Rancho Blanco, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

En ese punto, la unidad de transporte público estuvo involucrada en el atropellamiento que terminó con la vida de Yolanda Rosales y su nieto Anthuan Delgadillo, de apenas 10 años de edad.

En la audiencia se dará a conocer la situación jurídica del chofer y establecer si la investigación presentada por la Fiscalía de Jalisco cuenta con los elementos necesarios para continuar ante un juez.