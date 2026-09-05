UNAM Asigna 1,743 Lugares de Licenciatura a Través del Proceso 'Tu Segunda Opción'

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los resultados de la convocatoria "Tu Segunda Opción", mediante la cual asignó 1,743 lugares de licenciatura a jóvenes que no habían sido seleccionados tras presentar el Examen de Control.

Las y los participantes pueden consultar su asignación en www.tusegundaopcion.unam.mx con su número de folio, para conocer a cuál de sus tres opciones registradas fueron asignados. A partir del lunes 7 de septiembre deberán presentarse en el área de servicios escolares del plantel correspondiente con su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía. El martes 8 podrán descargar desde TU SITIO la documentación complementaria para concluir su inscripción.

En las licenciaturas en Traducción, Música y Tecnología, Lingüística Aplicada, Enseñanza del Inglés, Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología, Instrumentista y Piano, que exigen el cumplimiento de prerrequisitos, estos deberán ser cubiertos por la persona aspirante. Quienes fueron asignados a estas carreras y no cumplan con los prerrequisitos podrán solicitar un cambio a su segunda o tercera opción.

La oferta de este proceso extraordinario constó de 73 programas de licenciatura distribuidos en 17 entidades académicas: Facultad de Filosofía y Letras, con 258 lugares; Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 247; Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, Michoacán, 222; ENES Unidad León, Guanajuato, 184; Facultad de Música, 172; ENES Unidad Juriquilla, Querétaro, 128; Escuela Nacional de Trabajo Social, 127; ENES Unidad Mérida, Yucatán, 103; Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (campus II Tlaxcala), 60; Facultad de Estudios Superiores Aragón, 68; Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 58; ENES Unidad Oaxaca, 27; Instituto de Energías Renovables, en Temixco, Morelos, 26; Facultad de Artes y Diseño (campus Taxco), 21; Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 16; y Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, 11.

Con la conclusión de este proceso, la UNAM cierra la asignación de lugares del ciclo escolar 2026-2027/1 en licenciatura, que recibirá a 50,817 estudiantes de primer ingreso: 28,151 mediante pase reglamentado, 20,923 a través del Examen de Control y 1,743 mediante "Tu Segunda Opción".

La Universidad agradeció a las y los jóvenes que participaron en esta convocatoria extraordinaria y refrendó su compromiso con el derecho a la educación pública de calidad.