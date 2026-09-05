Sociedad

UNAM Asigna 1,743 Lugares de Licenciatura a Través del Proceso 'Tu Segunda Opción'

Con esta cifra, la matrícula de nuevo ingreso a licenciatura suma 50,817 estudiantes para el ciclo 2026-2027/1

UNAM Asigna 1,743 Lugares de Licenciatura a Través del Proceso 'Tu Segunda Opción'Fachada de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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