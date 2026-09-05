Internacional

Putin Asegura a Emisarios de Trump que Rusia Alcanzará sus Objetivos Militares en Ucrania

Ushakov señaló que el encuentro, el primero tras ocho meses, duró tres horas con diez minutos

Putin Asegura a Emisarios de Trump que Rusia Alcanzará sus Objetivos Militares en UcraniaEl presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el enviado especial de EUA, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, en el Kremlin de Moscú (Rusia). Foto: Reuters

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