Putin Asegura a Emisarios de Trump que Rusia Alcanzará sus Objetivos Militares en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo este sábado en Moscú a los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que el Ejército ruso logrará los objetivos que se ha planteado en Ucrania, aunque reiteró su disposición a seguir negociando un arreglo político-diplomático con Estados Unidos.

"En particular, se destacaron los auténticos éxitos del Ejército ruso en su avance en el frente y se manifestó la seguridad de que se lograrán los objetivos marcados", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, al término de las consultas en el Kremlin.

Ushakov señaló que Putin insistió en la necesidad de eliminar las causas originales del conflicto y confirmó la disposición rusa a continuar el trabajo conjunto con Estados Unidos en busca de un arreglo político-diplomático.

"La reunión se prolongó durante tres horas y diez minutos. Fue sustancial, constructiva y muy franca y confiable", indicó el asesor, quien añadió que también se abordaron asuntos económicos y otros temas de actualidad, de acuerdo con la agencia EFE.

Ushakov precisó que Putin agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su disposición a contribuir a una solución aceptable para ambas partes, y confirmó que los dos mandatarios mantendrán contactos personales.

El asesor dijo que los mediadores estadounidenses se comprometieron a trasladar este domingo en Kiev, en sus contactos con el gobierno ucraniano, las valoraciones y observaciones de Putin para un arreglo duradero al conflicto.

Calificó la reunión de útil y oportuna, la primera de este tipo tras ocho meses de pausa, y explicó que los representantes estadounidenses llegaron con propuestas concretas sobre posibles vías de arreglo, además del interés habitual en un cese pronto de las acciones militares.

El avión con Witkoff y Kushner despegó de Moscú con destino a Kiev, donde el domingo sostendrán consultas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.