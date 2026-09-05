Hombre Golpea a Trabajador Durante Riña en Partido Pumas vs América Femenil

El triunfo del América vs Pumas en el encuentro de la rama femenil de la Liga MX se vio opacado por la violencia. Se desató una riña, en la que se captó en video el involucramiento de al menos dos hombres, en las gradas del Estadio Olímpico Universitario. En el video se puede ver la agresión en contra de un trabajador.

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, dos sujetos que visten playeras con motivos del cuadro universitario están en medio de un conflicto. Uno de ellos golpea a un hombre vestido con una casaca de trabajo, que se encuentra parado a uno de los costados del espacio sin una intervención aparente en las imágenes.

En la grabación, de poco más de 30 segundos, se puede ver a dos mujeres y un hombre tratando de detener a los agresores, entre gritos y jaloneos.

El Club Universidad Nacional informó que durante el partido entre Pumas y América de la Liga femenil, celebrado el viernes en el Estadio Olímpico Universitario, se presentó un incidente en las tribunas que involucró a un asistente.

"Ante estos hechos, se activaron los protocolos correspondientes y la persona involucrada fue retirada del inmueble, privilegiando en todo momento la seguridad de los asistentes y el orden en las tribunas", indicó el Club Universidad Nacional.

En un comunicado, rechazó de manera categórica cualquier manifestación de violencia y ponderó que el respeto, la convivencia y la seguridad son principios indispensables .