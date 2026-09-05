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UAE Emirates Team Confirma que Tadej Pogacar No Correrá Más en 2026

El esloveno tuvo una caída durante la Vuelta a España que lo dejó fuera de competencia y con la necesidad de pasar por quirófano luego de las fracturas sufridas

El ciclista esloveno Tadej Pogacar estará fuera por lo que resta de la temporada 2026El ciclista esloveno Tadej Pogacar estará fuera por lo que resta de la temporada 2026. Foto: Reuters

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