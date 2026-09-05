UAE Emirates Team Confirma que Tadej Pogacar No Correrá Más en 2026

El líder del UAE Team Emirates y considerado el mejor ciclista de la historia, Tadej Pocagar, no correrá más en lo que resta del presente año.

Así lo informó el conjunto emiratí a través de un comunicado donde señaló que lo importante es su recuperación luego de las múltiples lesiones tras su caída en la etapa 8 de la prueba española.

"Tras su caída en La Vuelta, Tadej no regresará a las carreras esta temporada, ya que se concentra plenamente en su recuperación y rehabilitación".

De esta manera, el cinco veces campeón del Tour de Francia no podrá defender su campeonato del mundo en septiembre próximo, cuando se celebre en Montreal, Canadá.

Tampoco lo hará con su título del Europeo en Lubliana (Eslovenia) el 4 de octubre, ni con el Giro de Lombardía, el 10 del mismo mes.

El esloveno, compañero del mexicano Isaac del Toro, tuvo una fractura de la clavícula izquierda, así como una serie de golpes y raspones tras el percance que lo alejó de la prueba que hasta ese momento lideraba.

La caída del europeo de 27 años ocurrió tras refrendar su potestad en la Grande Boucle y buscar ganar por primera vez la Vuelta a España, la gran prueba que le falta en su palmarés.

"En este momento, lo más importante es recuperarme adecuadamente y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita", señaló el capitán del UAE Team Emirates.

En medio de las malas noticias, el equipo dio a conocer una buena: la extensión de contrato hasta el final de la temporada de 2032.

"Desde el principio, este equipo ha sido como un hogar para mí. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato hasta 2032", dijo el esloveno.

"Todavía hay mucho que quiero lograr en este deporte, y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y emocionado por lo que podemos seguir construyendo juntos", finalizó.

Con información de N+

ICM