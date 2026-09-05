Tuzos Gana en la Frontera y Bravos de Juárez Firma Su Séptima Derrota del Torneo

Pachuca no necesitó de mucho para vencer a domicilio 2-0 a Bravos de Juárez, equipo que sumó su séptima derrota al hilo en el presente Torneo Apertura 2026.

Los goles de los foráneos fueron obra de Salomón Rondón (53') y de Alan Bautista (90+10'), que dejan a los de Ciudad Juárez con 21 goles en contra en el torneo local.

Los Tuzos llegaron a ocho unidades y quedan al momento en el lugar 11 de la general. Como es obvio, Bravos siguen en el fondo de la competencia sin haber sumado un solo punto.

⏹️ MF | 🐴 Bravos 0-2 PACHUCA 🌪️



¡Se acabó el partido! ¡Nos llevamos los 3 puntos para la Bella Airosa!



Por: @Telcel #BravosPachuca pic.twitter.com/NwYo2HkSzI — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 5, 2026

Lo más importante del duelo fue que los de Hidalgo se reencontraron con la victoria después de cinco partidos y de haber triunfado en la ya lejana jornada 1 del campeonato mexicano.

En el caso de Juárez, lo más relevante fue la llegada de Lema, que sin duda tiene un trabajo arduo para cambiar el panorama de un equipo que cada semana se confirma como el peor del torneo.

Los primeros 45 minutos de juego fueron para el olvido y el complemento el panorama mejoró. Los tantos de los visitantes fueron producto de una endeble marca de la defensa.

En el tanto de Rondón, el venezolano controló dentro del área grande y a pesar de que parecía quedarse sin ángulo de disparo, dobló al bravo portero.

A nada de finalizar el partido, Bautista se coló en medio de toda la defensa e hizo un recorte al último zaguero que se le atravesó para mandar guardar a la de gajos al fondo del marco local.

Juárez pudo empatar al 77', pero la malaria ya es de analizar en el cuadro fronterizo, pues solo y sin portero, el brasileño Madson de Souza Silva remató machucado y envió el balón para afuera.

🔥 | ¡Alan Bautista firma el triunfo en Ciudad Juárez! #BravosPachuca pic.twitter.com/awcfVrROI7 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 5, 2026

Con este juego, se abren las hostilidades de la jornada 7 del torneo mexicano, misma que continuará este sábado y domingo.

Los partidos más atractivos son el San Luis-Chivas, el Cruz Azul-Santos y Pumas-León, este último a disputarse el jueves 10 de septiembre.

Con información de N+

ICM