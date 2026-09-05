Deportes

Tuzos Gana en la Frontera y Bravos de Juárez Firma Su Séptima Derrota del Torneo

El conjunto fronterizo volvió a perder en el torneo local y no pudo darle una buena bienvenida a Gustavo Lema, quien debutó en el banquillo juarense

Tuzos de Pachuca se reencontró con el triunfo ante Bravos de JuárezTuzos de Pachuca se reencontró con el triunfo ante Bravos de Juárez. Foto: X @Tuzos

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