Deportes

Erik Lira Se Reportó con Cruz Azul luego de Fallido Traspaso al Mónaco

La Máquina enfrenta este fin de semana a Santos Laguna, en busca de su segunda victoria de manera consecutiva

Erik Lira recibió disculpas por parte del AS de Mónaco, que no pudo liberar un lugar para contratarlo.Erik Lira recibió disculpas por parte del AS de Mónaco, que no pudo liberar un lugar para contratarlo. Foto: Club Cruz Azul

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