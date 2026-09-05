Erik Lira Se Reportó con Cruz Azul luego de Fallido Traspaso al Mónaco

Una vez superado el trago amargo que le dejó la caída de su fichaje con el Mónaco francés esta semana, el futbolista Erik Lira se ha vuelto a enfocar en el trabajo con la playera del Cruz Azul. Luego de dos semanas de ausencia, este día se reencontró con el técnico Joel Huiqui en las instalaciones de La Noria.

La Máquina celeste jugará este fin de semana ante Santos Laguna en el Estadio Banorte y todo indica que Lira no verá acción, debido a que no ha trabajado a la par de sus compañeros. Sin embargo, se espera que vaya a la banca como una manera de mostrarle respaldo y darle ánimos.

Cruz Azul quiere sumar su segundo triunfo al hilo, luego de vencer 3-1 al Necaxa y recuperar la confianza cuando ya se hablaba de crisis debido a las 3 derrotas consecutivas en el Torneo Apertura 2026. Actualmente suma 9 unidades de 18 disputadas y está en la casilla 10 de la tabla de posiciones.

Erik Lira se reportó este viernes en el campamento celeste y realizó trabajo físico con el resto del plantel. También se le vio platicando con el entrenador Joel Huiqui por un buen rato. Luego de finalizada la práctica, el mediocampista abandonó La Noria a bordo de su automóvil y no se detuvo para atender a la prensa o firmar autógrafos a los aficionados.

El pasado lunes se dio a conocer que no se concretó el traspaso de Lira al Mónaco. La razón detrás del fallido fichaje es que el conjunto monegasco no logró liberar a tiempo la plaza de extranjero que necesitaba para inscribir a Erik Lira.

Aunque en Italia se hablaba de que la puerta estaba abierta para Lira, ya que el estadounidense Folarin Balogun se iría al Everton y dejaba su lugar al mexicano, todo se complicó a la mera hora. De último momento se rompió el acuerdo que llevaría a Balogun a otro equipo. Por ello se cerró la posibilidad de que Erik Lira se sumara a la plantilla del AS de Mónaco. Pésima noticia para el mediocampista cruzazulino.

Luego de que se frustró el salto de Lira a la Ligue 1, el Mónaco ofreció una disculpa al jugador y al equipo cementero. Thiago Scuro, CEO del club francés, explicó que “el acuerdo estaba listo, el jugador estaba listo para viajar. Todo estaba absolutamente a un botón de distancia”.

Sin embargo, detalló, no se pudo concretar la salida de Folarin Balogun y “por eso no pudimos traer a Erik Lira, que era nuestro deseo. Realmente espero que encuentre un buen y sólido paso a un nivel importante en Europa. Se lo merece, es una persona increíble por todas las interacciones que tuvimos”.

Thiago Scuro también agregó que “estábamos muy tristes por la situación con Erik Lira y por nuestra relación con Cruz Azul, a quienes realmente quiero agradecer y reconocer por la manera en que manejaron todo con nosotros”.

Así que no le quedó más remedio que informarle a Lira que no iba a vestir los colores del equipo monegasco: “Fue parte de los acontecimientos tristes que tuvimos que afrontar”.

Y desde luego, tuvieron que disculparse por la falla: “Hablamos con él, pedimos perdón por no poderlo hacer. Es un tema humano y es una de las partes duras de este trabajo del mercado de fichajes. Depende de varias cosas, no estamos en la posición de que nos espere, que nos siga esperando, es un jugador que tiene toda nuestra atención y respeto".

Así que Erik Lira seguirá seis meses más en Cruz Azul y se espera que el traspaso al Mónaco se concrete por fin en el próximo mercado invernal de fichajes. Si es que no le vuelven a fallar en Francia.

Con información de N+