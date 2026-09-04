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Leagues Cup 2026: Definidos los Horarios de la Final y Partido por el Tercer Lugar

Toluca y Monterrey disputarán el trofeo de campeón, mientras que América y León jugarán por la tercera plaza

Habrá campeón mexicano en la Lesgues Cup 2026: Diablos Rojos o RayadosHabrá campeón mexicano en la Lesgues Cup 2026: Diablos Rojos o Rayados. Foto: Getty Images

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