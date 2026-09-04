Leagues Cup 2026: Definidos los Horarios de la Final y Partido por el Tercer Lugar

Una vez que Toluca superó al León y Monterrey venció al América en semifinales, los organizadores de la Leagues Cup 2026 ya dieron a conocer dónde y cuándo se llevarán a cabo los partidos por el tercer lugar y el título del torneo que disputan los equipos de la Liga MX y la MLS. Estos son los detalles.

Como se sabe, el miércoles pasado se llevaron a cabo las semifinales y hubo polémica en el partido América vs Monterrey: los azulcremas se quejaron de que el penal en contra que le dio el empate a 2-2 a los Rayados era inexistente, que Orbelín Pineda se tiró un clavado.

Incluso los americanistas señalaron que en la primera parte hubo otra pena máxima a su favor que el árbitro no quiso señalar, luego de un pisotón sobre Henry Martin en el área del Monterrey.

Finalmente el duelo quedó igualado 2-2 y el boleto a la final se decidió en tanda de penales: los Rayados fueron más certeros y anotaron 5 tiros, por 4 de las Águilas. Así que el equipo que dirige el entrenador Guillermo Almada quedó fuera.

Por tanto, el América buscará consuelo en el duelo por el tercer lugar, ante el León. Y no es un partido de mero trámite, ya que tiene relevancia: otorga el último boleto a la Concachampions 2027. Los otros dos son para el campeón y el subcampeón.

En el otro encuentro de semifinales, el Toluca fue superior al León a lo largo de 90 minutos y el marcador lo dejó claro: 2-0, con goles de los uruguayos Federico Pereira y Federico Viñas. Así que los Diablos Rojos son candidatos naturales al título.

Los Panzas Verdes ahora deberán pelear por la tercera plaza ante las Águilas, en duelo que se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre a las 16:00 horas (tiempo del centro de México). La sede será el estadio Shell Energy Houston, en Texas.

Aunque se especulaba que los equipos de la Liga MX pugnarían por jugar ambos encuentros en suelo mexicano, debido a que los clubes de la MLS quedaron eliminados, los organizadores de la Leagues Cup siguieron con el plan original: se juega en Estados Unidos.

En el caso de la gran final, Toluca vs Monterrey, se dio a conocer que el partido por el trofeo de campeón se llevará a cabo también el domingo 6 de septiembre a las 19:15 horas (tiempo del centro de México), también en el Shell Energy Houston, en Texas.

Así que el fin de semana conoceremos al nuevo monarca de la Leagues Cup 2026, que serán los Diablos o los Rayados. Y además se romperá con la racha de la MLS, ya que los recientes campeones son Seattle Sounders (2025), Columbus Crew (2024) e Inter Miami (2023).

Con información de N+