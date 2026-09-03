Monterrey y Toluca se Enfrentarán en la Final de la Leagues Cup 2026

Los Diablos Rojos del Toluca y los Rayados de Monterrey se enfrentarán en la final por el título de la Leagues Cup 2026 el próximo domingo, luego de vencer al América y León, respectivamente, y se aseguraron un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf, evento al que clasifican los tres primeros lugares del torneo que disputan los clubes de ​la Liga MX y de la MLS.

El equipo que gane la Leagues Cup avanza directamente a ‌la fase de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los dirigidos por Antonio "El Turco" Mohamed llegaron a la definición tras imponerse 2-0 a los "Panzas Verdes" con goles de los uruguayos Federico Pereira y Federico Viñas, mientras que el equipo de Matías "El Pelado" Almeida eliminó a Las Águilas en penales, tras quedar 2-2 en tiempo regular.

La gran final se disputará el domingo 6 de septiembre, aunque la sede y el horario aún están por definirse por parte de la organización. Probablemente, se escoja un estadio en Texas.

F I N A L I S T A S. @LeaguesCup pic.twitter.com/ZiFF419XzY — Rayados (@Rayados) September 3, 2026

El duelo coronará al campeón de una edición en la que, por primera vez bajo el formato actual, los cuatro semifinalistas fueron clubes de la Liga MX. Será un partido que confrontará a dos técnicos argentinos, quienes ya han sido campeones de liga en el futbol mexicano.

Los Diablos Rojos llegaron por primera vez a la final de la Leagues Cup, título que les falta bajo el mando de Mohamed.

En la tanda de penales del encuentro jugado en el Dignity Health ‌Sports Park de Carson, California, el argentino Luca Orellano, el uruguayo Diego ‌Rossi, Víctor Guzmán, Jesús "Tecatito" Corona y el belga Hugo Cuypers ⁠acertaron sus tiros para dar el pase a Monterrey.

Mientras que para América anotaron sus penales el brasileño Raphael Veiga, el uruguayo Brian Rodríguez, Israel Reyes y Erick Sánchez. En tanto, Alan Cervantes, mandó su disparo por arriba de la portería.

En los 90 minutos del encuentro, Monterrey se puso ​en ventaja cuando Rossi sorprendió ​al portero ‌Rodolfo ‌Cota con un disparo desde el vértice del área a los 49 minutos.

América empató a los 57 minutos con un disparo de zurda de Ramón Juárez dentro del área tras controlar un centro enviado por Veiga al cobrar una falta desde el sector ​izquierdo.

Los de Coapa le dieron la vuelta al marcador a los 63 minutos cuando Cervantes metió el balón por el ángulo izquierdo con un colocado disparo desde ‌fuera del área ‌tras recibir pase de Veiga en una jugada de contragolpe.

Pero Monterrey logró la igualada a los 69 minutos a través de un penal que anotó el argentino Lucas Ocampos después de que el defensor Kevin Álvarez cometió falta a Orbelín Pineda en el área.

Por su parte, Toluca derrotó por 2-0 a León en la semifinal disputada en el estadio Shell Energy de Houston, Texas.

El ‌equipo dirigido por "El Turco" Mohamed se puso en ventaja a los 41 minutos con un disparo de Federico Pereira desde ⁠fuera del área tras un rechace del portero Óscar García.

Toluca anotó el segundo gol a los 69 minutos por conducto de Viñas, quien ​definió ante ​la salida ​del portero ‌tras recibir pase de Jorge Díaz Price ​en jugada de contragolpe.

El León terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión del defensa colombiano Jhohan Romaña en el 75, por segunda amonestación. El Toluca sufrió la expulsión del defensor uruguayo Bruno Méndez, en el 89, también por segunda tarjeta amarilla.

Con esta eliminación terminó la racha de ocho partidos sin perder que tenía La Fiera, dirigida por el argentino Javier Gandolfi.

América y León pelearán por el tercer lugar de la competencia.