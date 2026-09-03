Deportes

Monterrey y Toluca se Enfrentarán en la Final de la Leagues Cup 2026

El partido se jugará en Estados Unidos, pero la Concacaf no ha definido la sede; el equipo que gane avanzará directamente a la fase de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf

Monterrey TolucaFoto: Cuartoscuro.
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