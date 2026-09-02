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Mónaco Se Disculpa con Erik Lira por Fichaje Fallido: Esto Fue lo que le Dijeron

El jugador del Cruz Azul se quedó con las ganas de dar el salto a Europa, por culpa del club francés

Erik Lira sobresalió en el Cruz Azul y por eso fue llamado a la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026Erik Lira sobresalió en el Cruz Azul y por eso fue llamado a la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026. Foto: Getty Images

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