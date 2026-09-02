Deportes Mónaco Se Disculpa con Erik Lira por Fichaje Fallido: Esto Fue lo que le Dijeron El jugador del Cruz Azul se quedó con las ganas de dar el salto a Europa, por culpa del club francés Erik Lira sobresalió en el Cruz Azul y por eso fue llamado a la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026. Foto: Getty Images Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 2 sep 2026 | 17:46 CST Actualizado 2 sep 2026 | 17:48 CST

Pese a que ya estaba con un pie y medio en la Ligue 1, el seleccionado mexicano Erik Lira finalmente se quedará en el Cruz Azul para el Torneo Apertura 2026. Su traspaso se cayó en el último minuto, debido a que el Mónaco no pudo hacerle un hueco al futbolista celeste. En México y Francia ya daban por hecho el fichaje. Incluso el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, señaló que había sido una negociación complicada pero que por fin se había llegado a un acuerdo.

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El Cruz Azul había rechazado una primera propuesta, pero el AS de Mónaco insistió en contratar a Lira y realizó una segunda oferta que fue del agrado de todos. Justo un día antes del cierre del mercado de fichajes, desde Francia llegó la noticia de que la puerta estaba abierta para Lira, ya que el estadounidense Folarin Balogun se iría al Everton y dejaba su lugar al mexicano.

Pero de último momento se rompió el acuerdo que llevaría a Balogun a otro equipo. Por ello se cerró la posibilidad de que Erik Lira se sumara a la plantilla del AS de Mónaco. Pésima noticia para el mediocampista cruzazulino.

Luego de que se frustró el salto de Lira a la Ligue 1, el Mónaco ofreció una disculpa al jugador y al equipo cementero. Thiago Scuro, CEO del club francés, explicó que “el acuerdo estaba listo, el jugador estaba listo para viajar. Todo estaba absolutamente a un botón de distancia”.

Sin embargo, detalló, no se pudo concretar la salida de Folarin Balogun y “por eso no pudimos traer a Erik Lira, que era nuestro deseo. Realmente espero que encuentre un buen y sólido paso a un nivel importante en Europa. Se lo merece, es una persona increíble por todas las interacciones que tuvimos”.

Thiago Scuro también agregó que “estábamos muy tristes por la situación con Erik Lira y por nuestra relación con Cruz Azul, a quienes realmente quiero agradecer y reconocer por la manera en que manejaron todo con nosotros”.

Así que no le quedó más remedio que informarle a Lira que no iba a vestir los colores del equipo monegasco: “Fue parte de los acontecimientos tristes que tuvimos que afrontar”.

Y desde luego, tuvieron que disculparse por la falla: “Hablamos con él, pedimos perdón por no poderlo hacer. Es un tema humano y es una de las partes duras de este trabajo del mercado de fichajes. Depende de varias cosas, no estamos en la posición de que nos espere, que nos siga esperando, es un jugador que tiene toda nuestra atención y respeto".

Así que Erik Lira seguirá seis meses más en Cruz Azul y se espera que el traspaso al Mónaco se concrete por fin en el próximo mercado invernal de fichajes. Si es que no le vuelven a fallar en Francia.