Apple Event 2026: Fecha, Hora en México y Qué se Espera del iPhone 18

Atención, amantes de la tecnología. Apple ya puso fecha a sus nuevos lanzamientos, el próximo miércoles 9 de septiembre será el Apple Event 2026 en Cupertino, California.

Bajo el lema "Surprise and Shine", (cuya traducción es Sorpréndete y Brilla), Apple dará a conocer los nuevos lanzamientos de la marca, entre los que se prevé la nueva generación iPhone 18, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Las expectativas crecen luego de que John Ternus asumió este 1 de septiembre como nuevo Director Ejecutivo de Apple, en reemplazo de Tim Cook, quien fungió 15 años como CEO de la marca.

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El Apple Event está programado para iniciar a las 11:00 horas (Tiempo de Ciudad de México) del miércoles 9 de septiembre 2026, en el Steve Jobs Theatre de Apple Park.

Aunque también podrá seguirse en línea a través del sitio web de Apple, así como de Apple TV.

Tal como te adelantamos, las novedades en el diseño del iPhone 18 son uno de los anuncios más esperados, algunos portales especializados incluso han llegado a plantear la posibilidad de que la marca dé a conocer su primer modelo plegable.

Fiel a su estilo, Apple no ha dejado cabo suelto e incluso ha borrado todas las publicaciones de su cuenta de X, Facebook e Instagram.

Mientras que el sitio especializado Applesfera asegura que entre las nuevas características a presentar del iPhone 18 se prevé que cambien los colores -como ha ocurrido en ocasiones anteriores- y aparezca un diseño más delgado.

Además de cambios en el tamaño de la pantalla y la "Isla Dinámica", por mencionar algunos. El sitio hace referencia a actualizaciones en el procesador para hacerlo más rápido y eficiente.

También se esperan modificaciones en la cámara, con la incorporación de control manual del diafragma por primera vez, así como teleobjetivo con mayor apertura.

Sumado a las características antes descritas, se espera que ese día se den a conocer los costos de los nuevos modelos de iPhone 18 en sus distintas versiones y actualizaciones de los AirPods y Apple Watch.

Vale la pena recordar que durante el evento del pasado 8 de junio de 2026, Apple presentó la nueva Siri, impulsada por Inteligencia Artificial, así como actualizaciones en todas sus plataformas.