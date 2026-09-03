Ciencia y Tecnología

Apple Event 2026: Fecha, Hora en México y Qué se Espera del iPhone 18

Crece la expectativa por el lanzamiento de la nueva generación de smartphones, y otros accesorios que se podrían actualizar como el Apple Watch y los AirPods

Logo de Apple colocado en la Tienda de nueva York. Fecha del Evento de Apple de Septiembre 2026.El próximo 9 de septiembre de 2026 tendrá lugar el Evento de Apple en el que se darán a conocer las novedades en iPhone y otros accesorios de la marca. Foto: Reuters.

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