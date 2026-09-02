Dos Mujeres Astronautas Completan la Primera Caminata Espacial en 4K en la EEI

En su célebre poema sobre la muerte de Marilyn Monroe, el poeta Ernesto Cardenal escribió: “sola como un astronauta frente a la noche espacial”. El siglo XXI ha añadido una sola letra a aquel verso: “sola como una astronauta frente a la noche espacial”.

Esta es la imagen que devuelve Sophie Adenot, la primera mujer francesa que realiza una caminata espacial. En la imagen publicada por la Agencia Espacial Europea (ESA), la ingeniera de 44 años sonríe detrás de la visera del casco mientras flota en el espacio a más de 400 kilómetros de altura.

La astronauta Sophie Adenot sonríe durante caminata espacial. Foto: AFP | ESA

Como se puede escuchar en la transmisión en vivo del evento, al salir de la Estación Espacial Internacional, Sophie Adenot dijo: “Estoy fuera. Me siento muy bien ahora”.

En ese momento se movía afuera de la Estación Espacial a 28 mil kilómetros por hora, sin más protección que su traje.

Adenot se convirtió en febrero en la segunda francesa de la historia en viajar al espacio. La pionera fue Claudie Haigneré, que viajó a bordo de misiones Soyuz en 1996 y en 2001. Al volver del exterior de la EEI, la antigua piloto de pruebas declaró:

“Qué día. Mi más profundo agradecimiento a todos los que hicieron esto posible, los pioneros antes de nosotros, pero también los increíbles equipos que hoy trabajan tras bastidores”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Primera Caminata Espacial de la NASA desde la EEI en Agosto 2026

La astronauta realizó la sexta caminata espacial protagonizada solo por mujeres, en compañía de la estadounidense Anil Menon. Según explicó la NASA, intentaron sustituir una antena que permite a la EEI comunicarse con el centro de control de la misión, ubicado en el Centro Espacial Johnson de Houston.

Además de ser la primera francesa que realiza esta hazaña, Adenot es la segunda mujer europea en realizar una caminata espacial. La italiana Samantha Cristoforetti, también representante de la ESA, realizó una caminata en 2022.

En las imágenes difundidas por la NASA de su aventura, se podía oír a Adenot y Menon conversando y riendo. Fue durante estos momentos que se tomó la imagen de Adenot sonriendo desde el espacio.

Mujeres astronautas realizan caminata espacial en la EEI. Foto: AFP | ESA

Según indicó la NASA, no fue posible sustituir la antena por un nuevo equipo debido a la falta de tiempo. No obstante, sí se consiguió retirar el artefacto viejo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la caminata espacial de Sophie Adenot, que calificó como “motivo de orgullo francés”.

La misión al exterior de la EEI marcó otro hito: se trató de la primera caminata espacial que se transmite en 4K. Ahora, la estación espacial transmitirá en mayor definición sus tomas continuas del planeta.

Con información de AFP