Ciencia y Tecnología

Dos Mujeres Astronautas Completan la Primera Caminata Espacial en 4K en la EEI

Sophie Adenot y Anil Menon realizaron la sexta camina espacial hecha por mujeres astronautas, a 400 kilómetros de altura sobre la Tierra

Mujer astronauta realiza caminata espacial en la EEIMujeres astronautas realizan caminata espacial en la EEI. Foto: AFP | ESA

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