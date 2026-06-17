Otorgan Premio Princesa de Asturias a la Astronauta Estadounidense Christina Koch

Este miércoles la astronauta estadounidense Christina Koch, una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA que hizo historia en abril al orbitar la Luna, terminando con más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural, fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

El jurado del Premio Princesa de Asturias, presidido por Adrián Barbón Rodríguez, indicó que otorgó el galardón a la astronauta estadounidense “porque su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: ‘Tierra, sois un equipo’”.

#ÚLTIMAHORA: Christina Koch ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

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Christina Koch

Koch, es ingeniera eléctrica y física y se convirtió en la primera mujer en llegar a la órbita de la Luna y también como la que ha permanecido más tiempo de forma prolongada en el espacio, a lo largo de 328 días entre 2019 y 2020.

En 2019 la astronauta protagonizó junto a Jessica Meir, el primer paseo espacial realizado íntegramente por mujeres.

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Misión Artemis II

Junto a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, Koch formó parte de la misión Artemis II, que culminó el 10 de abril con éxito su misión de llevar de nuevo al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

El récord de distancia alcanzada en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 fue superado por la tripulación y estableció una nueva marca con la nave Orión al alejarse 406 mil 771 kilómetros de la Tierra.

Con información de EFE

LECQ