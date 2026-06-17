Otorgan Premio Princesa de Asturias a la Astronauta Estadounidense Christina Koch

El jurado indicó que otorgó el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 a la astronauta que formó parte de la misión Artemis II, por su contribución a extender las fronteras de la humanidad

Astronauta estadounidense Christina Koch.Foto: X @fpa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La astronauta Christina Koch, pionera en la órbita lunar, es galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+