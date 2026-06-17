¿Por Qué Donald Trump Retrasó Nominar a Jay Clayton Como Jefe de Inteligencia?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que pospone la nominación de Jay Clayton como director nacional de Inteligencia como medida de presión para forzar en el Congreso el voto de la legislación sobre la renovación de los poderes de espionaje.

Según señaló en su red social, Truth Social, Trump va a mantener de momento al "muy talentoso" William Pulte como director nacional de Inteligencia interino de Estados Unidos.

Los republicanos habían acordado con los demócratas apartar a Pulte de ese cargo a cambio de obtener la aprobación de la Ley de Inteligencia Extranjera (FISA).

Sin embargo, añadió el mandatario, los republicanos avanzaron "tan rápido" con las audiencias para la confirmación de Clayton, actual fiscal federal del distrito sur de Nueva York, que Pulte iba a dejar el cargo antes de que los demócratas votaran sobre la FISA.

Trump criticó que los republicanos hayan cumplido su parte y que los demócratas aseguren ahora que van a pronunciarse en contra de esa legislación.

La publicación de Trump sugiere que el debate para reactivar la Sección 702 podría posponerse indefinidamente. Legisladores han dado la voz de alarma sobre que el gobierno opere sin la autorización del Congreso para la poderosa herramienta de espionaje.

Una orden judicial de marzo pasado certificó que el programa podría continuar durante otros 12 meses, aunque es posible que las empresas de comunicaciones impugnen la autoridad del gobierno para obligarlas a cooperar y compartir datos.

La condición del presidente

El líder republicano recalcó que no quiere apartar a Clayton de su actual puesto hasta que Jamie McDonald sea aprobado como fiscal del Distrito Sur de Nueva York en su lugar, por lo que Pulte seguirá como interino al frente de la agencia.

Trump añadió que "por el bien" de Estados Unidos y de su población, no dará su visto bueno a la FISA a menos que vaya acompañada de la ley "Save America", una iniciativa que exige identificación oficial para votar en elecciones federales, incluidas las presidenciales, y establece nuevas disposiciones destinadas, según sus promotores, a reforzar la seguridad y prevenir el fraude electoral.

El Senado de Estados Unidos ya rechazó este mes esa medida, que según organizaciones de derechos civiles y expertos electorales, podría dificultar el acceso al voto para millones de estadounidenses que no disponen fácilmente de esos documentos, especialmente las minorías y los más pobres.

"Los republicanos cayeron en una trampa. En lo que respecta a la aprobación de nuestro gran patriota, Jay Clayton, hoy cancelamos la audiencia del Senado sobre el director nacional de Inteligencia y no seguiremos adelante hasta que Jamie McDonald sea aprobado como fiscal federal", destacó Trump.

El presidente hizo el anuncio en Evian-les-Bains, Francia, donde participaba en el último día de la cumbre del Grupo de los Siete de las principales economías industrializadas.

Clayton tenía previsto comparecer este miércoles en una vista de confirmación del Senado que se tramitó por la vía rápida debido a la expiración del programa. Los demócratas habían dicho que no renovarían los programas de vigilancia expirados hasta que Trump retirara la nominación de Pulte.

¿Quién es Jay Clayton?

Jay Clayton es un abogado neoyorquino con trayectoria en el ámbito regulatorio y la justicia federal. Fue presidente de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2020).

El puesto de director de inteligencia quedó disponible después de que Tulsi Gabbard, quien había ocupado el cargo, anunciara el mes pasado que renunciaba para pasar tiempo con su esposo mientras él enfrenta un cáncer.

Clayton ha pasado los últimos 14 meses como el principal fiscal federal en Manhattan, uno de los puestos más destacados del Departamento de Justicia.

Durante ese tiempo, su oficina facilitó la desclasificación de miles de páginas de registros judiciales de los procesos contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, documentos que se hicieron públicos como parte de la divulgación por parte del Departamento de Justicia de registros relacionados con el fallecido delincuente sexual y su confidente de larga data.

Clayton también ha supervisado el procesamiento del expresidente venezolano Nicolás Maduro y de la esposa de Maduro, Cilia Flores, por cargos de narcotráfico.

Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Maxwell fue condenada por atraer a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein, pero insiste en que es inocente. Maduro y su esposa han protestado por su captura y han dicho que no son culpables.

ASJ