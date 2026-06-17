¿Por Qué Donald Trump Retrasó Nominar a Jay Clayton Como Jefe de Inteligencia?

Los republicanos habían acordado con los demócratas apartar a William Pulte de ese cargo a cambio de obtener la aprobación de la Ley de Inteligencia Extranjera

Jay ClaytonLos republicanos habían acordado con los demócratas apartar a William Pulte de ese cargo a cambio de obtener la aprobación de la Ley de Inteligencia Extranjera. Foto: Reuters.

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Donald Trump mantiene a William Pulte como jefe interino de Inteligencia y condiciona la FISA a la aprobación de la ley 'Save America'. ¿Estrategia política o trampa?

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