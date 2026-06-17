Ángeles Soccer Busca Alejar a los Jóvenes de las Calles en la Ciudad de Mexicali

El proyecto comunitario llamado Ángeles Soccer sirve como plataforma para alejar a los jóvenes de las calles, involucrándolos en el deporte

El proyecto deportivo Ángeles Soccer reúne a más de 80 niños, niñas y jóvenes del fraccionamiento y colonias cercanas.Foto: N+

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En Mexicali, Ángeles Soccer ofrece a jóvenes una salida del crimen. Cristian Manjarrez, con su historia, advierte sobre los peligros del narcomenudeo. Conoce su inspirador proyecto.

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