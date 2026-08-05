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Preocupa Salud de Bloguero Perez Hilton tras una Transmisión en Redes Sociales

Según los primeros reportes el bloguero habría sido hospitalizado luego de aparecer en una una transmisión en redes sociales con heridas en la cara y cuerpo

El bloguero Perez Hilton.Perez Hilton. Foto: Reuters | Archivo

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El bloguero habría sido hospitalizado tras aparecer en una transmisión en redes sociales. Se desconoce su estado de salud

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