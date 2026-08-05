Preocupa Salud de Bloguero Perez Hilton tras una Transmisión en Redes Sociales

El bloguero Perez Hilton habría sido hospitalizado en Miami luego de una transmisión en vivo donde se veía aparentemente autolesionándose.

Varios de sus seguidores seguían una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, cuando comenzaron a notar que algo estaba fuera de control, pues el comportamiento de Mario Armando Lavandeira Jr, nombre real del bloguero, era errático, además de que en las imágenes se veía desnudo, con sangre, heridas en la cara y el torso.

Luego de que la transmisión se cortara, su cuenta desapareció.

Policía.

Los agentes de la Oficina del Sheriff de Miami Dade, equipos de rescate y bomberos acudieron al domicilio, tras recibir numerosas llamadas de emergencia.

De acuerdo con el medio TMZ, la Oficina del Sheriff informó que un individuo había sido rescatado sano y salvo y trasladado por los servicios de bomberos y rescate de Miami-Dade a un hospital, donde estaba recibiendo atención médica y que en el lugar también se encontraban la Unidad de Respuesta de Crisis y profesionales de la salud mental, brindando apoyo a la familia.

Según el medio, la policía indicó que la persona se encontraba sola en la casa cuando llegaron, y evitaron una confrontación utilizando técnicas de intervención en crisis, en tanto trabajaban para reducir la tensión.

El conflicto finalizó cuando se vio a los paramédicos sacando a una persona de la casa en una camilla antes de subirla a una ambulancia.

Las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del individuo, ni su estado de salud.

Con información de N+.

LECQ