Rihanna Deslumbra en el Carnaval de Barbados 2026: Así Lució en el Día de Kadooment

Rihanna volvió a convertirse en el gran momento del Carnaval de Barbados. La cantante desfiló este 3 de agosto en el Grand Kadooment Day, el cierre del festival Crop Over 2026, con un atuendo cargado de pedrería, plumas y color que rápidamente se robó las miradas en redes sociales.

El regreso de Rihanna a Kadooment Day

La artista, de 38 años, se sumó al desfile que marca el final de Crop Over, la celebración cultural más importante de su natal Barbados. Su aparición no tardó en llamar la atención por la energía con la que recorrió las calles y por un elaborado atuendo creado especialmente para la ocasión, en un regreso que tuvo un significado especial porque su última participación en el desfile había sido en 2024.

Rihanna se integró al recorrido bailando y conviviendo con los asistentes mientras participaba junto a Aura, la banda de su hermano Rorrey Fenty. Más tarde cambió su tocado por uno más manejable y subió a una carroza para saludar a sus seguidores y disfrutar del resto de la fiesta a distancia.

Así fue el look de Rihanna en el Carnaval de Barbados 2026

El diseño de esta edición consistió en un traje de una pieza en tono turquesa, totalmente cubierto de cristales, piedras multicolores y detalles dorados, con aberturas pronunciadas en el corpiño. Lo acompañó una estructura de plumas de gran tamaño en tonos pavo real —turquesa, rosa, naranja, amarillo y verde— además de un tocado a juego con piedras de colores y acabados dorados.

El diseño fue creado a la medida por Lauren Austin, diseñadora originaria de Barbados que ha trabajado en varios de los atuendos que Rihanna ha usado durante el Carnaval, en una colaboración que volvió a poner en primer plano el talento local y la estrecha relación de la artista con la moda de su país.

Crop Over, la fiesta que Rihanna nunca deja de celebrar

Crop Over es uno de los festivales culturales más importantes de Barbados y tiene sus orígenes en las celebraciones relacionadas con el final de la cosecha de caña de azúcar; actualmente incluye actividades de música, arte, gastronomía y tradiciones que se desarrollan durante varios meses, y la temporada culmina con el Grand Kadooment Day, el gran desfile en el que participan bandas de disfraces y bailarines con elaborados trajes de carnaval.

Para Rihanna, el evento va más allá de una aparición pública: es una forma de reconectar con sus raíces y, con cada regreso, dar visibilidad internacional a la moda y los diseñadores de la isla. No es la primera vez que sorprende con un look de Crop Over: a lo largo de los años ha lucido desde trajes completamente blancos hasta alas de plumas rosa y hasta una peluca turquesa, consolidando su fama como una de las figuras más esperadas del carnaval.