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Rihanna Deslumbra en el Carnaval de Barbados 2026: Así Lució en el Día de Kadooment

Rihanna deslumbró en el Grand Kadooment Day 2026 con un traje de pedrería, plumas y cristales diseñado por Lauren Austin. Así fue su regreso al Carnaval de Barbados.

rihanna-carnaval-barbados-dia-de-kadooment-lookFoto: Getty Images

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El regreso de Rihanna al Carnaval de Barbados en 2026 fue espectacular. Con un atuendo turquesa lleno de cristales y plumas, la cantante brilló en el Grand Kadooment Day.

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