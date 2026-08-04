Internacional Alerta Naranja por Volcán Puracé: Crece Preocupación en Colombia por Aumento de Actividad Las autoridades han comenzado a habilitar refugios temporales e implementar los planes de contingencia ante la probabilidad de evacuaciones si aumenta actividad volcánica Vista aérea del volcán colombiano Puracé. Foto: EFE Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado La caída de ceniza ya causa afectaciones a más de 200 familias, además de generar impactos en cultivos, fuentes de agua y miles de animales de ganado. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 4 ago 2026 | 16:43 CST Actualizado hace 3 horas

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Alerta Naranja por Volcán Puracé: Crece Preocupación en Colombia por Aumento de Actividad

Crece la preocupación en Colombia luego del incremento de la actividad del volcán Puracé. Al respecto, el Servicio Geológico local elevó la alerta a nivel naranja luego de detectar un aumento en la actividad sísmica y emisiones de ceniza y gases a mayor temperatura.

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Las autoridades han comenzado a habilitar refugios temporales e implementar los planes de contingencia ante la probabilidad de evacuaciones si se intensifica la actividad volcánica.

Cenizas afectan a más de 200 familias

La caída de ceniza ya causa afectaciones a más de 200 familias, además de generar impactos en cultivos, fuentes de agua y miles de animales de ganado.

Ante esta situación, los equipos de emergencia están desplegados y el monitoreo del volcán se mantiene las 24 horas.

Aumento de actividad volcánica

Según datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, capital del Cauca, desde el pasado 20 de julio ha habido un aumento en la actividad de esta formación geológica, así como columnas de gas y ceniza de hasta 3 mil 400 metros sobre la cima del volcán.

Estos parámetros suponen los valores máximos detectados en el Puracé desde que se inició su monitoreo en 1993. El coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC, Jaime Raigosa, pidió extremar precauciones.

"Invitamos a las comunidades a que no se acerquen a la parte alta de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que en cualquier momento pueden ocurrir emisiones súbitas de gases y ceniza que podrían poner en riesgo sus vidas"

¿Dónde se localiza el volcán Puracé?

El volcán Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán en Colombia y es uno de los 15 que conforman la cadena volcánica de los Coconucos.

Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977, aunque desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.

En la actualidad se realiza un monitoreo constante luego de ocurrir la mayor tragedia natural de Colombia, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz que provocó una avalancha que borró del mapa a Armero, un próspero pueblo del centro del país, causando la muerte de más de 23 mil de sus 25 mil habitantes.