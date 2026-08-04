Internacional

Alerta Naranja por Volcán Puracé: Crece Preocupación en Colombia por Aumento de Actividad

Las autoridades han comenzado a habilitar refugios temporales e implementar los planes de contingencia ante la probabilidad de evacuaciones si aumenta actividad volcánica

Volcán Puracé Entra en Alerta Naranja tras Actividad Inédita; Preparan Posibles EvacuacionesVista aérea del volcán colombiano Puracé. Foto: EFE

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La caída de ceniza ya causa afectaciones a más de 200 familias, además de generar impactos en cultivos, fuentes de agua y miles de animales de ganado.

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