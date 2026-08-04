Educación

Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Sonora: ¿Cuándo Llega el Depósito en Agosto 2026?

Desde este lunes y hasta el viernes 14 de agosto se estarán realizando los pagos de la beca Rita Cetina 2026 para los nuevos beneficiarios en Sonora; Aquí te dejamos el calendario de pagos.

Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Sonora: ¿Cuándo Llega el Depósito en Agosto 2026?Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Sonora: ¿Cuándo Llega el Depósito en Agosto 2026?. Foto: Archivo N+

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Pagos de la Beca Rita Cetina 2026 en marcha en Sonora. Verifica el calendario y recibe tu apoyo para uniformes y útiles escolares.

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