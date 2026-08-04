Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Sonora: ¿Cuándo Llega el Depósito en Agosto 2026?

Desde el lunes pasado, 3 de agosto, y hasta el viernes 14, se depositarán los recursos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, que reciben un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para compra de uniformes y útiles escolares.

Este será un pago único que se deposita por estudiantes conforme la letra del primer apellido, el lunes fue a las letras "A" y "B", el martes para la "C", el miércoles a la "D", "E" y "F"; el jueves a la "G", y el viernes desde la "H" a la "L", mientras que el resto será la siguiente semana.

El pago de la Beca Rita Cetina será solo para nuevos beneficiarios

La delegación en Sonora de la Coordinación Nacional de Becas, aclaró que este pago es solo para los nuevos beneficiarios; quienes están en el programa anterior deben esperar otro calendario.

En Sonora serán beneficiadas más de 97 mil 200 familias con estudiantes inscritos en primarias públicas.