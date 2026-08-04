Calendario Oficial SEP 2026-2027: ¿Cuándo Regresan a Clases en tu Estado?
Tras las vacaciones de verano, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria se alistan para iniciar el ciclo escolar 2026-2027 en México
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Tras las vacaciones de verano, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria se alistan para iniciar el ciclo escolar 2026-2027 en México
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó la fecha de inicio del ciclo escolar 2026-2027 para alumnos de Educación Básica. Así que si tienes hijos inscritos en preescolar, primaria o secundaria, en N+ te adelantamos cuándo regresan a clases en tu estado.
En apoyo a la economía familiar, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) inició con el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina de agosto de 2026 para primaria. De modo que los padres y tutores verán reflejado el depósito según la inicial del primer apellido.
Además, si estás buscando dónde comprar útiles escolares para el nuevo ciclo escolar 2026-2027, en una nota previa te dimos a conocer dónde están las 55 Ferias de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
La SEP ha publicado el calendario 2026-2027 para educación básica. Te contamos cuáles son las fechas más importantes, como vacaciones y fin de cursos del ciclo escolar. #ALasTres con @noeliajmz | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/TuHCGaLcyQ— N+ FORO (@nmasforo) July 10, 2026
El calendario para educación preescolar, primaria y secundaria de la SEP consta de 185 días y aplica para las 32 entidades del país. Así lo confirma el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de julio.
Éste aplica tanto para alumnos de escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN). De modo que el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el lunes 31 de agosto y concluirá el 9 de julio de 2027.
A diferencia de los docentes, quienes regresarán a las aulas a partir del lunes 24 de agosto para participar en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE).
Para que puedas planear un regreso ordenado a las aulas, en una nota previa te confirmamos cuándo es el último día de descanso de las Vacaciones de Verano 2026.
Si bien el Calendario SEP 2026-2027 contempla 185 días hábiles, tal como el de 2025-2026, este ciclo escolar habrá un día feriado menos.
Las fechas anotadas como días feriados por las autoridades educativas quedan de la siguiente manera:
16 de septiembre - Por Aniversario del Inicio de la Independencia.
2 de noviembre - Día de Muertos.
16 de noviembre - Por Aniversario de la Revolución Mexicana.
6 de enero - Día de Reyes.
1 de febrero - por Día de la Constitución.
15 de marzo - Por Natalicio de Benito Juárez.
5 de mayo - Aniversario de la Batalla de Puebla.
SARR