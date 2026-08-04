Calendario Oficial SEP 2026-2027: ¿Cuándo Regresan a Clases en tu Estado?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó la fecha de inicio del ciclo escolar 2026-2027 para alumnos de Educación Básica. Así que si tienes hijos inscritos en preescolar, primaria o secundaria, en N+ te adelantamos cuándo regresan a clases en tu estado.

En apoyo a la economía familiar, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) inició con el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina de agosto de 2026 para primaria. De modo que los padres y tutores verán reflejado el depósito según la inicial del primer apellido.

Además, si estás buscando dónde comprar útiles escolares para el nuevo ciclo escolar 2026-2027, en una nota previa te dimos a conocer dónde están las 55 Ferias de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)