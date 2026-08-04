Educación

Calendario Oficial SEP 2026-2027: ¿Cuándo Regresan a Clases en tu Estado?

Tras las vacaciones de verano, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria se alistan para iniciar el ciclo escolar 2026-2027 en México

Niños entrando a escuela. Cuándo es el regreso a clases en México Calendario SEP 2026-2027.¿Ya sabes cuándo entran los niños a clases tras vacaciones de verano? La SEP ya confirmó las fechas de inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro.

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