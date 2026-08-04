¿Dónde Habrá Feria de Regreso a Clases Profeco 2026? Lista de 55 Ubicaciones y Fechas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará una Feria de Regreso a Clases 2026 en diferentes entidades del país para ayudar a la economía familiar, y acá te decimos dónde habrá ventas especiales de útiles y uniformes escolares con la lista de 55 ubicaciones y fechas por estado.

Aunque estamos en pleno periodo vacacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista de útiles para cada grado de preescolar, primaria y secundaria, y en una nota te contamos cuánto es lo menos que puedes gastar por estos artículos.

Además, desde los primeros días de agosto comenzó el pago del apoyo de la Beca Rita Cetina de primaria, por lo que los papás, mamás y tutores ya buscan las mejores ofertas para comprar los útiles y uniformes escolares para el ciclo 2026-2027.

¿Qué hay en la Feria de Regreso a Clases de Profeco?

Durante estos eventos habrá venta de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, libros, papelería y servicios de telecomunicaciones a bajo costo, con promociones y descuentos.

Además se ofrecerán cortes de pelo, emisión de certificados médicos y actas de nacimiento, así como asesorías jurídicas sobre los derechos en materia de consumo y talleres correspondientes a la Tecnología Doméstica.

Feria de Regreso a Clases 2026: ubicaciones y fechas por estado

Las ventas especiales de útiles y uniformes escolares de Profeco ya comenzaron desde el pasado 31 de julio y terminarán hasta el 4 de septiembre. A continuación te traemos la lista de las 55 sedes con su ubicación y las fechas en las que se pondrán en tu estado:

AGUASCALIENTES

Aguascalientes – Centro de Artes Visuales (31 de julio al 1 de agosto). Calle Venustiano Carranza, No. 111, Col. Zona Centro, C.P. 20000

BAJA CALIFORNIA

Tijuana – Plaza Galerías Hipódromo (21 al 23 de agosto). Blvd. Agua Caliente, No. 11999, Col. Hipódromo, C.P. 22024

BAJA CALIFORNIA SUR

La Paz – Parque Jardín Velasco (13 al 16 de agosto). Calle 5 de Mayo (entre Revolución de 1910 y Francisco I. Madero), s/n, Col. Centro, C.P. 23006

CAMPECHE

Campeche – Unidad Deportiva 20 de Noviembre (21 al 23 de agosto). Av. Adolfo Ruiz Cortínez 13, s/n, Col. Centro, San Francisco de Campeche, C.P. 24000

Carmen – Parque Tila (3 al 31 de agosto). Calle 35 (entre 42 y 44), s/n, Col. Tila, C.P. 24170

Escárcega – Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla (7 al 15 de agosto). Calle 29 (entre 28 y Av. Héctor Pérez Martínez), s/n, Col. Centro, C.P. 24350

CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)

Azcapotzalco – Jardín Parque Hidalgo (21 al 22 de agosto). Calle 16 de septiembre, s/n, Col. Centro de Azcapotzalco, C.P. 02000

Cuajimalpa – Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa (13 al 16 de agosto). Av. Juárez, s/n, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000

Milpa Alta – Explanada de la Alcaldía Milpa Alta (28 de agosto al 2 de septiembre). Av. México (entre Jalisco y Constitución), s/n, Col. Villa Milpa Alta, C.P. 12000

Profeco (Cuauhtémoc) – Expo Reforma (15 y 16 de agosto). Av. Morelos 67, Col. Juárez, C.P. 06600

CHIAPAS

Comitán – Parque Central de Comitán (16 al 22 de agosto). Av. Central Ote., s/n, Col. Centro, Comitán de Domínguez, C.P. 30000

CHIHUAHUA

Cd. Juárez – Parque Central (14 al 16 de agosto). Av. Tecnológico, No. 4450, Col. Partido Iglesias, C.P. 32659

Cuauhtémoc – Plaza Benito Juárez / Plaza Cd. Cuauhtémoc frente la Presidencia Municipal (21 al 23 de agosto). Calle Agustín Melgar (entre Av. Ignacio Allende y Av. Morelos), s/n, Col. Centro, C.P. 31500

COAHUILA

Torreón – Cámara de Comercio (31 de julio). Av. Matamoros, No. 434 Pte., Col. Centro, C.P. 27000

COLIMA

Colima – Cancha Deportiva del Mirador (15 de agosto). Av. República, No. 629, Col. Mirador de la Cumbre II, C.P. 28048

DURANGO

Durango – Plaza IV Centenario (15 al 16 de agosto). Calle 5 de Febrero, s/n, Col. Zona Centro, C.P. 34000

ESTADO DE MÉXICO (Edomex)

Cuautitlán Izcalli – Zona de Bancos (6 al 8 de agosto). Calle Temoaya, No. 34, Col. Centro Urbano, C.P. 54700

Ecatepec – Explanada Central (28 al 30 de agosto). Av. Adolfo López Mateos, No. 28, Col. San Cristóbal Centro, C.P. 55000

Naucalpan – Plaza Revolución (21 al 23 de agosto). Av. 16 de Septiembre, s/n, Col. San Bartolo, C.P. 53000

Otumba – Plaza de la Constitución (25 de agosto al 2 de septiembre). Calle Eugenio Montaño, s/n, Col. Centro, C.P. 55900

San Mateo Atenco – Palacio Municipal de San Mateo Atenco (13 al 16 de agosto). Av. Lic. Benito Juárez, No. 302, Col. San Miguel, C.P. 52104

Tlalnepantla – Suburbano estación de San Rafael (14 al 16 de agosto). Av. Prolongación Hidalgo, s/n, Col. Tlayapa, C.P. 54110

GUANAJUATO

Irapuato – Explanada de la Plaza de los Fundadores (21 al 30 de agosto). Av. Revolución esq. con calle Sor Juana Inés de la Cruz, s/n, Col. Centro, C.P. 36500

León – Edificio de la Cámara de Comercio (14 al 16 de agosto). Blvd. Francisco Villa, No. 1028, Col. María Dolores, León de los Aldama, C.P. 37550

GUERRERO

Iguala – Explanada del Palacio Municipal (20 al 30 de agosto). Av. Vicente Guerrero, No. 1, Col. Centro, Iguala de la Independencia, C.P. 40000

HIDALGO

Pachuca – Parque Cultural Hidalguense, estacionamiento Gota de Plata (15 al 16 de agosto). Blvd. Felipe Ángeles s/n, Col. Zona Plateada, Pachuca de Soto, C.P. 42083

JALISCO

Zapopan – Estación Tren Ligero Zapopan Centro (13 de agosto). Entre Av. de las Américas y Av. Manuel Ávila Camacho, s/n, Col. El Capullo, C.P. 45150

MICHOACÁN

Cuitzeo – Jardín Principal (19 al 23 de agosto). Calle José María Morelos Sur, No. 4, Col. Centro, Cuitzeo del Porvenir, C.P. 58840

Morelia – Plaza Valladolid (12 al 16 de agosto). Calle Vasco de Quiroga (esq. Humboldt), s/n, Col. Centro Histórico, C.P. 58000

MORELOS

Jojutla – Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan (28 al 30 de agosto). Calle Constitución del 57, s/n, Col. Centro, C.P. 62900

NAYARIT

Tepic – Andador Amado Nervo Poniente (21 de agosto al 4 de septiembre). Entre Puebla Norte y Durango Norte, frente al Palacio Municipal de Tepic, s/n, Col. Centro, C.P. 63000

NUEVO LEÓN

San Nicolás de los Garzas – Unidad Deportiva José Navarro (21 al 22 de agosto). Calle Benito Juárez, s/n, Col. Centro, C.P. 66400

OAXACA

Oaxaca – A un costado de la Catedral (14 al 22 de agosto). Calle Miguel Hidalgo, s/n, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, C.P. 68000

PUEBLA

Puebla – Plaza de la Democracia (Frente al Carolino) (15 al 16 de agosto). Calle 4 sur entre Av. Juan de Palafox y 3 oriente, s/n, Col. Centro Histórico, C.P. 72000

Tehuacán – Parque Juárez (15 al 17 de agosto). Calle Rayón, No. 7, Col. Centro, C.P. 75700

QUERÉTARO

Querétaro – Plaza Gran Cué (14 al 16 de agosto). Camino al Cerrito No. 37, Col. El Pueblito, Corregidora, C.P. 76900

QUINTANA ROO

Cancún – Parque de las Palapas (14 al 16 de agosto). Calle Tulipanes LB Centro, s/n, Col. SM 22, Benito Juárez, C.P. 77500

SAN LUIS POTOSÍ

Cd. Valles – Gran Salón (31 de julio). Calle Benito Juárez, No. 525, Col. Centro, C.P. 79000

San Luis Potosí – Plaza del Carmen (15 al 17 de agosto). Entre calle Mariano Escobedo y Manuel José Othón, s/n, Col. Centro, C.P. 78000

SINALOA

Culiacán – Polideportivo Juan S. Millán (7 de agosto). Av. Dr. Ruperto López Paliza, No. 145B, Col. Centro, C.P. 80000

SONORA

Cajeme – Centro Magno (15 de agosto). Calle Sinaloa, No. 151, Col. Centro, C.P. 85000

TABASCO

Tabasco (Centro) – Gran Salón Villahermosa, parque Tomás Garrido Canabal (14 al 16 de agosto). Blvd. Adolfo Ruiz Cortines (esq. Av. Paseo Tabasco), s/n, Col. Jesús García, C.P. 86040

TAMAULIPAS

Altamira – "Plaza de la Constitución" (15 al 16 de agosto). Calle Capitán Pérez, s/n, Col. Centro, C.P. 89600

Cd. Madero – Auditorio Américo Villarreal (22 al 23 de agosto). Av. Francisco Sarabia, No. 305, Col. Primero de Mayo, C.P. 89450

Cd. Victoria – Paseo Libre 17 (16 de agosto). Calle Francisco I. Madero, No. 101, Col. Centro, C.P. 87000

Reynosa – Auditorio Municipal (14 al 16 de agosto). Autopista Monterrey - Reynosa Km 206, s/n, Col. Vista Hermosa, C.P. 88710

Río Bravo – Unidad Deportiva Las Liebres (19 de agosto). Av. José María Morelos y Pavón, No. 521, Col. Río Bravo 2, Bugambilias, C.P. 88959

Tampico – Sitio de Exposiciones (28 al 30 de agosto). Calle Plutón, No. 100, Col. Anáhuac, C.P. 89180

TLAXCALA

Tlaxcala – Parque Benito Juárez (14 al 16 de agosto). Av. 20 de Noviembre, No. 24, Col. Centro, C.P. 90000

VERACRUZ

Las Choapas – Parque Central Benito Juárez (21 al 23 de agosto). Av. 20 de Noviembre, No. 202, Col. Centro, C.P. 96980

Pánuco – Gimnasio Municipal Alfonso Guzmán Neyra (14 al 15 de agosto). Calle Antonio J. Bermúdez, s/n, Col. Revolución Mexicana, C.P. 93997

Veracruz – Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora (5 de agosto). Av. Ignacio Rayón, s/n, Col. Centro, C.P. 91700

Xalapa – Bajos de Palacio Municipal (14 al 17 de agosto). Calle Juan de la Luz Enríquez, s/n, Col. Centro, C.P. 91000

YUCATÁN

Mérida – Cámara de Comercio (7 al 9 de agosto). Av. Itzaés X 31 y 33, No. 273, Col. García Ginerés, C.P. 97070

ZACATECAS

Guadalupe Zacatecas – Explanada de la Presidencia Municipal de Guadalupe Zacatecas (18 al 20 de agosto). Av. H. Colegio Militar Ote., No. 96, Col. Centro, C.P. 98600

Con este listado, ya puedes saber las fechas en las que se pondrán las ferias de regreso a clases 2026 de la Profeco para que compres los útiles y uniformes escolares de tus hijos previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

PPP