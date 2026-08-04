¿Dónde Habrá Feria de Regreso a Clases Profeco 2026? Lista de 55 Ubicaciones y Fechas
Para que ahorres en la compra de útiles y uniformes escolares, checa cuándo habrá Feria de Regreso a Clases en tu estado
Para que ahorres en la compra de útiles y uniformes escolares, checa cuándo habrá Feria de Regreso a Clases en tu estado
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará una Feria de Regreso a Clases 2026 en diferentes entidades del país para ayudar a la economía familiar, y acá te decimos dónde habrá ventas especiales de útiles y uniformes escolares con la lista de 55 ubicaciones y fechas por estado.
Aunque estamos en pleno periodo vacacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista de útiles para cada grado de preescolar, primaria y secundaria, y en una nota te contamos cuánto es lo menos que puedes gastar por estos artículos.
Además, desde los primeros días de agosto comenzó el pago del apoyo de la Beca Rita Cetina de primaria, por lo que los papás, mamás y tutores ya buscan las mejores ofertas para comprar los útiles y uniformes escolares para el ciclo 2026-2027.
Durante estos eventos habrá venta de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, libros, papelería y servicios de telecomunicaciones a bajo costo, con promociones y descuentos.
Además se ofrecerán cortes de pelo, emisión de certificados médicos y actas de nacimiento, así como asesorías jurídicas sobre los derechos en materia de consumo y talleres correspondientes a la Tecnología Doméstica.
Las ventas especiales de útiles y uniformes escolares de Profeco ya comenzaron desde el pasado 31 de julio y terminarán hasta el 4 de septiembre. A continuación te traemos la lista de las 55 sedes con su ubicación y las fechas en las que se pondrán en tu estado:
Aguascalientes – Centro de Artes Visuales (31 de julio al 1 de agosto). Calle Venustiano Carranza, No. 111, Col. Zona Centro, C.P. 20000
Tijuana – Plaza Galerías Hipódromo (21 al 23 de agosto). Blvd. Agua Caliente, No. 11999, Col. Hipódromo, C.P. 22024
La Paz – Parque Jardín Velasco (13 al 16 de agosto). Calle 5 de Mayo (entre Revolución de 1910 y Francisco I. Madero), s/n, Col. Centro, C.P. 23006
Campeche – Unidad Deportiva 20 de Noviembre (21 al 23 de agosto). Av. Adolfo Ruiz Cortínez 13, s/n, Col. Centro, San Francisco de Campeche, C.P. 24000
Carmen – Parque Tila (3 al 31 de agosto). Calle 35 (entre 42 y 44), s/n, Col. Tila, C.P. 24170
Escárcega – Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla (7 al 15 de agosto). Calle 29 (entre 28 y Av. Héctor Pérez Martínez), s/n, Col. Centro, C.P. 24350
Azcapotzalco – Jardín Parque Hidalgo (21 al 22 de agosto). Calle 16 de septiembre, s/n, Col. Centro de Azcapotzalco, C.P. 02000
Cuajimalpa – Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa (13 al 16 de agosto). Av. Juárez, s/n, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000
Milpa Alta – Explanada de la Alcaldía Milpa Alta (28 de agosto al 2 de septiembre). Av. México (entre Jalisco y Constitución), s/n, Col. Villa Milpa Alta, C.P. 12000
Profeco (Cuauhtémoc) – Expo Reforma (15 y 16 de agosto). Av. Morelos 67, Col. Juárez, C.P. 06600
Comitán – Parque Central de Comitán (16 al 22 de agosto). Av. Central Ote., s/n, Col. Centro, Comitán de Domínguez, C.P. 30000
Cd. Juárez – Parque Central (14 al 16 de agosto). Av. Tecnológico, No. 4450, Col. Partido Iglesias, C.P. 32659
Cuauhtémoc – Plaza Benito Juárez / Plaza Cd. Cuauhtémoc frente la Presidencia Municipal (21 al 23 de agosto). Calle Agustín Melgar (entre Av. Ignacio Allende y Av. Morelos), s/n, Col. Centro, C.P. 31500
Torreón – Cámara de Comercio (31 de julio). Av. Matamoros, No. 434 Pte., Col. Centro, C.P. 27000
Colima – Cancha Deportiva del Mirador (15 de agosto). Av. República, No. 629, Col. Mirador de la Cumbre II, C.P. 28048
Durango – Plaza IV Centenario (15 al 16 de agosto). Calle 5 de Febrero, s/n, Col. Zona Centro, C.P. 34000
Cuautitlán Izcalli – Zona de Bancos (6 al 8 de agosto). Calle Temoaya, No. 34, Col. Centro Urbano, C.P. 54700
Ecatepec – Explanada Central (28 al 30 de agosto). Av. Adolfo López Mateos, No. 28, Col. San Cristóbal Centro, C.P. 55000
Naucalpan – Plaza Revolución (21 al 23 de agosto). Av. 16 de Septiembre, s/n, Col. San Bartolo, C.P. 53000
Otumba – Plaza de la Constitución (25 de agosto al 2 de septiembre). Calle Eugenio Montaño, s/n, Col. Centro, C.P. 55900
San Mateo Atenco – Palacio Municipal de San Mateo Atenco (13 al 16 de agosto). Av. Lic. Benito Juárez, No. 302, Col. San Miguel, C.P. 52104
Tlalnepantla – Suburbano estación de San Rafael (14 al 16 de agosto). Av. Prolongación Hidalgo, s/n, Col. Tlayapa, C.P. 54110
Irapuato – Explanada de la Plaza de los Fundadores (21 al 30 de agosto). Av. Revolución esq. con calle Sor Juana Inés de la Cruz, s/n, Col. Centro, C.P. 36500
León – Edificio de la Cámara de Comercio (14 al 16 de agosto). Blvd. Francisco Villa, No. 1028, Col. María Dolores, León de los Aldama, C.P. 37550
Iguala – Explanada del Palacio Municipal (20 al 30 de agosto). Av. Vicente Guerrero, No. 1, Col. Centro, Iguala de la Independencia, C.P. 40000
Pachuca – Parque Cultural Hidalguense, estacionamiento Gota de Plata (15 al 16 de agosto). Blvd. Felipe Ángeles s/n, Col. Zona Plateada, Pachuca de Soto, C.P. 42083
Zapopan – Estación Tren Ligero Zapopan Centro (13 de agosto). Entre Av. de las Américas y Av. Manuel Ávila Camacho, s/n, Col. El Capullo, C.P. 45150
Cuitzeo – Jardín Principal (19 al 23 de agosto). Calle José María Morelos Sur, No. 4, Col. Centro, Cuitzeo del Porvenir, C.P. 58840
Morelia – Plaza Valladolid (12 al 16 de agosto). Calle Vasco de Quiroga (esq. Humboldt), s/n, Col. Centro Histórico, C.P. 58000
Jojutla – Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan (28 al 30 de agosto). Calle Constitución del 57, s/n, Col. Centro, C.P. 62900
Tepic – Andador Amado Nervo Poniente (21 de agosto al 4 de septiembre). Entre Puebla Norte y Durango Norte, frente al Palacio Municipal de Tepic, s/n, Col. Centro, C.P. 63000
San Nicolás de los Garzas – Unidad Deportiva José Navarro (21 al 22 de agosto). Calle Benito Juárez, s/n, Col. Centro, C.P. 66400
Oaxaca – A un costado de la Catedral (14 al 22 de agosto). Calle Miguel Hidalgo, s/n, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, C.P. 68000
Puebla – Plaza de la Democracia (Frente al Carolino) (15 al 16 de agosto). Calle 4 sur entre Av. Juan de Palafox y 3 oriente, s/n, Col. Centro Histórico, C.P. 72000
Tehuacán – Parque Juárez (15 al 17 de agosto). Calle Rayón, No. 7, Col. Centro, C.P. 75700
Querétaro – Plaza Gran Cué (14 al 16 de agosto). Camino al Cerrito No. 37, Col. El Pueblito, Corregidora, C.P. 76900
Cancún – Parque de las Palapas (14 al 16 de agosto). Calle Tulipanes LB Centro, s/n, Col. SM 22, Benito Juárez, C.P. 77500
Cd. Valles – Gran Salón (31 de julio). Calle Benito Juárez, No. 525, Col. Centro, C.P. 79000
San Luis Potosí – Plaza del Carmen (15 al 17 de agosto). Entre calle Mariano Escobedo y Manuel José Othón, s/n, Col. Centro, C.P. 78000
Culiacán – Polideportivo Juan S. Millán (7 de agosto). Av. Dr. Ruperto López Paliza, No. 145B, Col. Centro, C.P. 80000
Cajeme – Centro Magno (15 de agosto). Calle Sinaloa, No. 151, Col. Centro, C.P. 85000
Tabasco (Centro) – Gran Salón Villahermosa, parque Tomás Garrido Canabal (14 al 16 de agosto). Blvd. Adolfo Ruiz Cortines (esq. Av. Paseo Tabasco), s/n, Col. Jesús García, C.P. 86040
Altamira – "Plaza de la Constitución" (15 al 16 de agosto). Calle Capitán Pérez, s/n, Col. Centro, C.P. 89600
Cd. Madero – Auditorio Américo Villarreal (22 al 23 de agosto). Av. Francisco Sarabia, No. 305, Col. Primero de Mayo, C.P. 89450
Cd. Victoria – Paseo Libre 17 (16 de agosto). Calle Francisco I. Madero, No. 101, Col. Centro, C.P. 87000
Reynosa – Auditorio Municipal (14 al 16 de agosto). Autopista Monterrey - Reynosa Km 206, s/n, Col. Vista Hermosa, C.P. 88710
Río Bravo – Unidad Deportiva Las Liebres (19 de agosto). Av. José María Morelos y Pavón, No. 521, Col. Río Bravo 2, Bugambilias, C.P. 88959
Tampico – Sitio de Exposiciones (28 al 30 de agosto). Calle Plutón, No. 100, Col. Anáhuac, C.P. 89180
Tlaxcala – Parque Benito Juárez (14 al 16 de agosto). Av. 20 de Noviembre, No. 24, Col. Centro, C.P. 90000
Las Choapas – Parque Central Benito Juárez (21 al 23 de agosto). Av. 20 de Noviembre, No. 202, Col. Centro, C.P. 96980
Pánuco – Gimnasio Municipal Alfonso Guzmán Neyra (14 al 15 de agosto). Calle Antonio J. Bermúdez, s/n, Col. Revolución Mexicana, C.P. 93997
Veracruz – Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora (5 de agosto). Av. Ignacio Rayón, s/n, Col. Centro, C.P. 91700
Xalapa – Bajos de Palacio Municipal (14 al 17 de agosto). Calle Juan de la Luz Enríquez, s/n, Col. Centro, C.P. 91000
Mérida – Cámara de Comercio (7 al 9 de agosto). Av. Itzaés X 31 y 33, No. 273, Col. García Ginerés, C.P. 97070
Guadalupe Zacatecas – Explanada de la Presidencia Municipal de Guadalupe Zacatecas (18 al 20 de agosto). Av. H. Colegio Militar Ote., No. 96, Col. Centro, C.P. 98600
Con este listado, ya puedes saber las fechas en las que se pondrán las ferias de regreso a clases 2026 de la Profeco para que compres los útiles y uniformes escolares de tus hijos previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027.
PPP