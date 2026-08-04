Educación

Cambio de Escuela o Turno de Secundaria CDMX 2026: Cómo Solicitar en AEFCM y Fecha Límite

Conoce cómo hacer la solicitud de cambio de escuela secundaria en CDMX, en caso de que no estés conforme con los resultados de las preinscripciones 2026

Checa Cómo Solicitar el Cambio de Escuela o Turno de Secundaria CDMX 2026Este día se publicaron los resultados de secundaria 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro
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