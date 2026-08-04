Cambio de Escuela o Turno de Secundaria CDMX 2026: Cómo Solicitar en AEFCM y Fecha Límite

Los padres de familia ya pudieron consultar los resultados de las preinscripciones 2026 de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), y si no estás conforme con el plantel en el que se quedó tu hijo, acá te explicamos cómo solicitar el cambio de escuela o turno de secundaria y la fecha límite para pedirlo en CDMX.

Este martes se publicaron las listas de secundaria 2026, con los estudiantes conocieron a qué escuela entrarán en el próximo ciclo escolar 2026-2027 y en una nota previa ya te dijimos cómo consultar los resultados.

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Fecha límite para solicitar cambio de escuela secundaria en CDMX

Los estudiantes o padres de familia que no estén conformes con la consulta de resultados de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027, podrán solicitar un cambio de escuela o de turno en CDMX el 6, 7 y 10 de agosto, siendo este último día la fecha límite para hacer la solicitud.

Los resultados de las solicitudes de cambio para alumnos que entran a primero de secundaria se darán a conocer a partir del martes 25 de agosto de 2026, de acuerdo con la información proporcionada por la AEFCM.

¿Cómo solicitar cambio de escuela o turno de secundaria en CDMX?

La solicitud del cambio de secundaria se debe realizar en los días antes mencionados en la plataforma de la AEFCM, en este link: https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/ y seguir estos pasos:

Da clic en el botón de "Solicitud de cambio de asignación a 1° de secundaria" Después debes ingresar el CURP del estudiante, Número de OP (Operación de Preinscripción), y Folio de preinscripción. Debes dar clic en buscar y si los datos son correctos, mostrará tu asignación original. Ahora debes elegir la opción nuevas escuelas, capturar la CCT (Clave del Centro de Trabajo) de hasta tres escuelas diferentes a las que te gustaría cambiar a tu hijo.

En caso de que si haya disponibilidad en la escuela que quieres, o que te convenga alguna de las opciones que el sistema te sugiere, tienes que llenar el formulario no sin antes, verificar que la información proporcionada es correcta, para después enviar la solicitud.

También es importante que sepas que si el cambio es aceptado, ya no podrás rechazarlo sin perder la asignación original. Pero si el cambio no es posible, se mantendrá la escuela asignada originalmente.

PPP