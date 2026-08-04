UNAM Anuncia Hoy Fecha y Sedes de Examen Control Tras 18 Días de Polémica

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anuncia hoy martes 4 de agosto la fecha y sedes para el examen control de ingreso a licenciatura que será en modalidad presencial, luego de 18 días de polémica por supuestas trampas de aspirantes que realizaron la prueba en línea.

La Máxima Casa de Estudios del país adelantó ayer que este día se conocerá el procedimiento mediante el cual se convocará a quienes deseen cursar en el próximo ciclo escolar que iniciará el 31 de agosto.

Asimismo, se indicará en qué sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México, se aplicará el examen, luego de un proceso de revisión técnica que escaló hasta la presentación de denuncias penales.

La nueva evaluación alcanzará a unas 58 mil personas, cerca de un tercio de los 158,712 aspirantes que presentaron la prueba original, y se aplicará a los seleccionados de la prueba en línea, así como a rechazados que alcanzaron puntaje similar o mayor de los requeridos entre 2021 y 2025.

En N+ te contamos cómo se llegó a esta decisión y las inconformidades de estudiantes, quienes se han manifestado en Rectoría porque argumentan que no se respetó su lugar obtenido.

Del estallido hasta el nuevo examen

Todo comenzó la noche del pasado 16 de julio, luego de que en redes sociales, se denunciara un repunte atípico en los aciertos obtenidos para ciertas licenciaturas, comparado con los puntajes del proceso de selección del año pasado.

Entre las irregularidades, algunos aspirantes mencionaron que licenciaturas que requerían puntajes moderados elevaron sus estándares.

Además, algunos profesores alertaron que se vulneraron las medidas de seguridad digital mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) como suplantación de identidad y el apoyo externo en tiempo real. El escándalo se prolongó durante ese fin de semana, del 18 al 20 de julio.

En un comunicado, la Universidad destacó que publicaría los resultados de un examen realizado por primera vez en línea para que los estudiantes no tuvieran que desplazarse a la capital del país. La institución reconoció el uso de un sistema basado en IA para monitorear a los aspirantes.

Sin embargo, tuvo que cancelar aproximadamente el 2% de las pruebas aplicadas, debido a conductas prohibidas detectadas en las grabaciones del software.

Días antes, el 3 de julio, ya había presentado una denuncia penal para perseguir a empresas que vendían "servicios de ayuda asegurada".

Reacciona el rector Lomelí

Fue hasta el 21 de julio que el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó a que se elaborara un informe sobre el proceso de selección para el ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027/1.

Tácitamente se reconocieron las irregularidades, pues se precisó que el objetivo era contar con reportes detallados sobre los resultados de los exámenes aplicados en línea.

Ese día, el rector estableció una comisión técnica integrada por expertos universitarios de diversas disciplinas.

Se proyectó analizar los factores que intervinieron en el desempeño de los aspirantes.

Asimismo, se anunció la atención a quienes no fueron seleccionados o que sus exámenes fueron cancelados.

El caso llegó hasta la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, egresada de la UNAM, quien dijo que la Universidad debía explicar lo procedente.

Además, la mandataria ofreció el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y sugirió que interviniera la Fiscalía General de la República.

La empresa Territorium, responsable de la plataforma tecnológica utilizada durante el examen, defendió públicamente el proceso y solicitó comparecer ante la Comisión Técnica para presentar la información correspondiente a su participación.

La compañía sostuvo que "la integridad de un examen de alta demanda no depende exclusivamente de la infraestructura tecnológica", sino de la combinación de controles tecnológicos, académicos y humanos durante todo el proceso.

Suspenden inscripciones

Para el 24 de julio, la UNAM dio muestras de la gravedad del problema, pues informó que se suspenderían provisionalmente las inscripciones para el primer ingreso a licenciaturas.

Dijo que no se recibiría la documentación de los seleccionados hasta que la Comisión Técnica diera sus conclusiones y recomendaciones.

"El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria", indicó en aquel entonces.

La Universidad señaló que siempre busca cumplir las reglas y los procedimientos para garantizar la honestidad e integridad en sus actividades académicas.

Además, reiteró su compromiso con la transparencia y con asegurar que todas las personas aspirantes tengan las mismas oportunidades de acceder a la educación.

Recomendación urgente

La tarde del 28 de julio, se indicó que los expertos universitarios ya contaban con toda la información administrativa y solicitaron mayor evidencia. Para entonces, se advirtió la necesidad de una recomendación urgente.

La Comisión Técnica se declaró en sesión permanente para proponer "caminos futuros" y ahondar en la investigación de lo ocurrido con los exámenes aplicados del 23 de mayo al 10 de junio "con la finalidad de brindar a la institución información útil para deslindar posibles responsabilidades".

Por ello, se prometió una recomendación para que el proceso de selección de aspirantes se apegara a principios de ética.

La sugerencia vino tres días después. Las protestas incrementaban y las pruebas se acumulaban. El prestigio de la Máxima Casa de Estudios se puso en duda.

Examen presencial y anomalías con IA

Finalmente, el 31 de julio, la UNAM anunció que aplicaría un examen adicional presencial a los aspirantes seleccionados para ingresar a licenciatura en el ciclo escolar 2026-2027, tras detectar anomalías estadísticas e indicios de irregularidades por presunto uso de Inteligencia Artificial (IA) en su primer proceso de admisión.

"No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes", sostuvo el rector Leonardo Lomelí.

El directivo explicó que la medida busca garantizar la equidad del proceso después de que la comisión técnica concluyera que los resultados del concurso presentaron cambios atípicos respecto a años anteriores.

"Fue por ello, por lo cual, habiendo recibido esta recomendación, considero muy adecuado el recurrir a un examen de control para verificar resultados por presuntas irregularidades", afirmó.

Lomelí ofreció una disculpa a quienes aprobaron el proceso de manera legítima y deberán presentar nuevamente una evaluación.

Las irregularidades detectadas

El presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, Eduardo Bárzana García, explicó que en el examen en línea participaron 158,727 aspirantes y que el sistema de supervisión, basado en inteligencia artificial y verificación humana, permitió detectar conductas prohibidas, como el uso de teléfonos celulares, apoyo de terceros y posibles casos de suplantación de identidad.

Según el académico, alrededor del 2% de las pruebas fueron canceladas por estas irregularidades, mientras que el análisis estadístico reveló un incremento inusual en los puntajes más altos.

De acuerdo con la comisión, lograron detectar que entre 2021 y 2025 aproximadamente el 3.5% de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, mientras que en 2026 esa proporción aumentó a 16.3 %.

Asimismo, quienes alcanzaron 110 o más aciertos pasaron de alrededor de 0.9 % a 5.5 %, un incremento cercano a seis veces.

Ante esos resultados, la comisión recomendó convocar al examen de control tanto a quienes habían sido aceptados como a aspirantes que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo con el que fue posible ingresar a la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

La comisión subrayó que la nueva convocatoria no constituía "una imputación de conducta irregular", sino un mecanismo para garantizar la objetividad, la equidad y la integridad del proceso de admisión.

Ese mismo día, se informó la renuncia de Patricia Dolores Dávila Aranda a la Secretaría General de la UNAM, quien estaba en el cargo desde el 21 de noviembre de 2023. En lugar de la bióloga fue nombrado el cirujano dentista Javier de la Fuente.

El pasado sábado, la presidenta Sheinbaum ofreció un lugar gratuito en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) a quienes no consigan ingresar a la UNAM después del examen presencial de control con el que la institución revisará su polémico primer proceso de admisión en línea.

Con información de EFE

ASJ