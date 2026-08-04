Educación

UNAM Anuncia Hoy Fecha y Sedes de Examen Control Tras 18 Días de Polémica

Decenas de estudiantes se manifestaron contra la aplicación de la nueva prueba, inconformes con que no se haya respetado el lugar que obtuvieron

UNAMPara el 24 de julio, la UNAM dio muestras de la gravedad del problema, pues informó que se suspenderían provisionalmente las inscripciones para el primer ingreso a licenciaturas. Foto: Cuartoscuro.

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