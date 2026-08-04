Huamantlada 2026 en Tlaxcala ¿Cuándo Serán Soltados Toros por Calles del Pueblo Mágico?

El mes de agosto está por iniciar y junto con él también dará inicio la edición número 72 de la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia en el municipio tlaxcalteca de Huamantla.

Dentro de esta gran festividad se tiene contemplada la realización de una actividad tradicional del Pueblo Mágico: la Huamantlada 2026, y en N+ Puebla te daremos todos los detalles sobre este evento de alto riesgo.

Huamantlada 2026 en Huamantla, Tlaxcala: Fecha y Horario

Los organizadores de la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia dieron a conocer que la Huamantlada 2026 se realizará el próximo sábado 22 de agosto a las 10:00 horas.

El evento iniciará justo después del lanzamiento del Tercer Cuetón, esperando a locales y visitantes en el Tradicional Circuito de la Huamantlada donde estarán colocados burladeros como forma de protección.

Cabe destacar que este evento de alto riesgo es reconocido como la capea más grande del mundo, motivo por el que se espera sea presenciado por miles de locales y visitantes.

Recomendaciones para asistir a la Huamantlada 2026 en Tlaxcala

Para disfrutar de la tradicional Huamantlada 2026 con responsabilidad, toma en cuenta las siguientes recomendaciones emitidas por las autoridades:

No se recomienda asistir con menores de edad, personas adultas mayores ni mujeres embarazadas.

Ubícate únicamente en burladeros autorizados y que cumplan con las medidas de seguridad establecidas.

Evita el consumo excesivo de alcohol para proteger tu integridad y la de los demás.

Respeta el cierre de accesos, las indicaciones de Protección Civil, Seguridad Pública y cuerpos de emergencia.

Si decides ingresar al circuito, hazlo bajo tu propia responsabilidad y con pleno conocimiento de los riesgos que implica.

Por último, los organizadores del evento piden actuar durante su desarrollo con responsabilidad, respeto y prevención, para que esta gran tradición continúe siendo motivo de orgullo para Huamantla.

Con información de N+

GMAZ