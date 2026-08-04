Cultura

Huamantlada 2026 en Tlaxcala ¿Cuándo Serán Soltados Toros por Calles del Pueblo Mágico?

En N+ Puebla te damos los detalles sobre esta actividad tradicional de la entidad tlaxcalteca, así como recomendaciones emitidas por las autoridades.

Huamantlada 2026 Huamantla Tlaxcala Toros Sueltos Fecha Hora RecomendacionesTodo lo que Debes Saber de la Huamantlada 2026 en Tlaxcala: Fecha y Hora. Foto: Facebook Huamantla Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia

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La Huamantlada 2026 llega a Huamantla el 22 de agosto. Conoce las recomendaciones para vivir esta tradición de manera segura y ser parte de la capea más grande del mundo.

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Huamantlada 2026 en Tlaxcala ¿Cuándo Serán Soltados Toros por Calles del Pueblo Mágico?