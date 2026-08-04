Cultura

Todo Listo Disfrutar del Sabor del Elote en Atlixco, Puebla ¿Cuándo Inicia la Elotada 2026?

En N+ Puebla te contamos en qué consiste la Elotada 2026 de Atlixco, para que no dejes pasar la oportunidad de ir con la familia.

La Feria del Elote 2026 en Atlixco, Puebla.Elotada 2026 en Atlixco, Puebla. Foto: Pexels | Ilustrativa.

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Atlixco se llena de sabor y tradición con la Elotada 2026. Del 13 al 16 de agosto, vive la fiesta del maíz con comida, música y artesanías. ¡Ven con la familia!

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