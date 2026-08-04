Todo Listo Disfrutar del Sabor del Elote en Atlixco, Puebla ¿Cuándo Inicia la Elotada 2026?

Con una nueva identidad, la fiesta de elotes más espectacular del pueblo mágico de Atlixco en Puebla, regresa este 2026 para reunir a familias poblanas y visitantes de otros estados.

En N+ Puebla te contamos en qué consiste la Elotada 2026 de Atlixco, así como las fechas y la sede para que no dejes pasar la oportunidad de ir en esta edición.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la Elotada de Atlixco en 2026?

Todo está listo para disfrutar de la variedad de sabores y colores que ofrecerán comerciantes, en el Centro de Convenciones de Atlixco en Puebla.

Elotes, artesanías, actividades, show de lucha libre, música y antojitos, serán parte de la fiesta milpera con duración de más de 40 horas en Atlixco.

Del 13 de agosto y hasta al 16 de agosto, Atlixco se convertirá en el punto de encuentro para los amantes del maíz, en sus distintas preparaciones.

¿Qué habrá en la Elotada 2026 de Atlixco en Puebla? Actividades y atractivos

La Elotada de Atlixco es una feria gastronómica y cultural que rinde homenaje al maíz, uno de los cultivos más importantes de la región y de la cultura mexicana.

Participan productores, cocineros y artesanos locales que ofrecen una gran variedad de alimentos y productos elaborados con maíz.

Entre las actividades más comunes se encuentran la venta de elotes, esquites, tamales, postres y bebidas a base de maíz. Además habrá exposición de artesanías y productos locales, así como espectáculos artísticos y musicales.

Las presentaciones tradicionales de este antojito, es el elote preparado en palito de madera, o bien el esquite con caldo en vaso, con sus respectivos ingredientes complementarios.

Con información de N+

JAPR