No Pases por Aquí: Bloqueo Hoy en CDMX por Jubilados Afecta Estas Calles

Este martes, 4 de agosto de 2026, se prevé una manifestación de jubilados en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos las calles afectadas por bloqueo en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Unión Nacional de Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social para exigir:

Que el Gobierno federal transparente el destino de los recursos de cesantía, vejez y cuota social de más de 130,000 afectados.

Que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no continúen el presunto despojo a través de la aplicación de la jurisprudencia 185/2008 de la Segunda Sala.

También integrantes de la Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México demandan:

Reunión informativa en la que se abordará la integración de las prestaciones para jubilados.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 10 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este