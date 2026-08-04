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No Pases por Aquí: Bloqueo Hoy en CDMX por Jubilados Afecta Estas Calles

Te decimos las calles afectadas por bloqueo de jubilados en la CDMX hoy, 4 de agosto de 2026

Protesta de jubilados en la CDMXProtesta de jubilados en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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