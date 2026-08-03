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Bloqueo Hoy por Despojos en CDMX: Zona Afectada por Manifestación contra Invasiones

Vecinos de Benito Juárez exigen justicia ante despojos de inmuebles; te contamos cuál será la zona afectada por el bloqueo que harán este lunes

DespojoVecinos de la alcaldía Benito Juárez protestaron contra despojos en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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