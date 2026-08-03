Bloqueo Hoy por Despojos en CDMX: Zona Afectada por Manifestación contra Invasiones

Hoy, 3 de agosto de 2026, habrá un bloqueo en vialidades de la CDMX debido a que habitantes denuncian despojo, en N+ te compartimos cuál es la zona afectada por la manifestación contra invasiones.

La protesta será en la alcaldía Benito Juárez para exigir acciones más contundentes contra el delito de despojo de inmuebles en la capital del país, por lo que si transitas por la zona considera rutas alternas por las posibles afectaciones viales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detuvieron a Nueve por Presunto Despojo de Inmueble en Ecatepec, Estado de México

¿Cuál es la zona afectada?

La concentración comenzará a las 9:30 horas en el cruce de Avenida Coyoacán y Matías Romero, en la colonia Del Valle Centro, donde personas afectadas por presuntos casos de invasión de propiedades buscarán hacer visibles sus demandas.

Entre sus peticiones se encuentran el fortalecimiento de las investigaciones relacionadas con el despojo de inmuebles, así como la restitución de las propiedades a sus legítimos dueños.

Además, solicitan que las autoridades investiguen la posible participación de servidores públicos en estos casos y que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia actúen con rapidez, imparcialidad y eficacia para evitar la impunidad y garantizar la protección de las víctimas.

El delito de despojo de inmuebles continúa siendo una de las problemáticas que genera preocupación entre propietarios y residentes de la Ciudad de México. Los afectados buscan que las investigaciones avancen con mayor rapidez y que se sancione a quienes resulten responsables, con el objetivo de recuperar sus propiedades y evitar nuevos casos.

FBPT