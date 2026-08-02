Marchas en CDMX HOY 2 de Agosto de 2026: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 2 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan siete concentraciones, dos rodadas motociclista, 12 rodadas ciclistas y 25 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Concentraciones

GAM

11:00 horas. Amigos del Refugio Franciscano mantendrán un plantón en el Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero. Exigen la devolución de los perros y gatos retirados del albergue y denuncian presuntas deficiencias en su resguardo.

Benito Juárez y Coyoacán

12:00 horas. Iniciativa Ciudadana "Libertad para Morir" realizará recolección de firmas en la Cineteca Nacional y el Centro Nacional de las Artes para impulsar la Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México.

Cuauhtémoc

15:30 horas. Frente de la Juventud Comunista ofrecerá una conferencia de prensa en el Jardín Tabacalera para rechazar el retiro de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara y denunciar presunta represión contra jóvenes comunistas.

Milpa Alta

Durante el día. Colectiva "Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl" realizará una Mercadita Feminista en la Plaza San Antonio Tecómitl para promover espacios para mujeres productoras y protestar contra la violencia económica.

Rodadas ciclistas y motociclistas

06:00 horas. Inmortal Bikes partirá de la Estela de Luz. A las 06:30 horas se incorporará un segundo contingente desde Plaza Manacar. La rodada tendrá como destino el Parque La Cantera, en Ciudad Universitaria.

06:15 horas. Biciarte e Introvertidos saldrá de San Lorenzo Huipulco. A las 07:15 horas se sumará un segundo contingente desde el Deportivo San José, en Tláhuac. La rodada se dirigirá al Ex Convento de Acolman, Estado de México.

06:45 horas. Libertad en Bici partirá de Eje 5 Sur y 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma. Rodada con destino al Lago de Texcoco, Estado de México.

07:00 horas. Libres Bikers se reunirá en el Oxxo Camarones, en Azcapotzalco. Rodada con destino al Heroico Colegio Militar, en la alcaldía Tlalpan.

08:30 horas. Biker's Chimal partirá de Calle 7 y Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Agrícola Pantitlán. Realizarán una rodada por el primer aniversario luctuoso de un integrante de Carniceros Bikers.

09:00 horas. Biker's Crazy Unión iniciará una rodada rumbo al Deportivo Hermanos Galeana para participar en la Copa Stunt Oficial. Se incorporarán contingentes en distintos puntos de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero entre las 09:00 y las 11:00 horas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ