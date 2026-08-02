Trump Afirma que se Alcanzaron las Bases de un Acuerdo con Irán y Suspende Nuevos Ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que decidió suspender nuevos ataques contra Irán luego de que, según dijo, ese país y otras naciones de Oriente Medio alcanzaran las bases de un posible acuerdo para poner fin a la guerra que se ha prolongado durante cinco meses.

En una publicación realizada la noche del sábado en sus redes sociales, Trump aseguró que las partes ya habían definido los parámetros de un eventual pacto, el cual incluiría la "apertura inmediata, completa y total" del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán.

"Estados Unidos está armado y listo para enfrentarse a la República Islámica de Irán, a niveles de terror militar, fuerza y poder no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Oriente Medio acaban de pedirnos que detuviéramos cualquier ataque, ya que se han acordado los límites del acuerdo", escribió el mandatario.

Trump señaló que, con base en esa petición, aceptó cancelar el ataque "siempre que pueda llegar rápidamente a un acuerdo". Sus declaraciones sugieren que, aunque las bases del pacto estarían definidas, aún sería necesario concretar los términos finales del entendimiento.

Israel se suma

El presidente estadounidense también aseguró que Israel se sumará a Estados Unidos en el compromiso de intentar completar el acuerdo con Irán. "El país de Israel se une a mí en este compromiso. A trabajar, todos", expresó.