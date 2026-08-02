Internacional

Trump Afirma que se Alcanzaron las Bases de un Acuerdo con Irán y Suspende Nuevos Ataques

El presidente de Estados Unidos aseguró que países de Oriente Medio acordaron las bases de un posible pacto que incluiría la apertura del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní.

Trump hizo el anuncio en sus redes sociales. Foto: ReutersTrump hizo el anuncio en sus redes sociales. Foto: Reuters

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