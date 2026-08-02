¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro? Suspenden Más de 2 Horas Servicio de La Raza a Indios Verdes

El servicio de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México operó de manera provisional la noche de este sábado 1 de agosto, luego de que las lluvias registradas en la capital provocaran el ingreso de agua a la zona de vías. La afectación obligó a suspender el paso de trenes entre las estaciones La Raza e Indios Verdes durante más de dos horas.

De acuerdo con el reporte publicado por la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México a las 21:24 horas, el tramo con servicio provisional en ambos sentidos fue el de La Raza a Universidad. Personal del organismo trabajó en la zona para restablecer la operación completa.

Para las 23:56 horas, a solo cuatro minutos de la conclusión de todo el Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Ruvalcaba, director del Metro, informó que el servicio operaba de manera normal en toda la Línea 3.

"Se normaliza el servicio en la Línea 3 del @MetroCDMX, de Indios Verdes a Universidad, en ambos sentidos, luego de concluir las labores de retiro de agua y granizo en la zona de vías", publicó en su cuenta de X.

Se normaliza el servicio en la Línea 3 del @MetroCDMX, de Indios Verdes a Universidad, en ambos sentidos, luego de concluir las labores de retiro de agua y granizo en la zona de vías.

Mi reconocimiento al personal del Sistema por la atención inmediata para restablecer la… pic.twitter.com/K3P9wP4M4Q — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 2, 2026

"Mi reconocimiento al personal del Sistema por la atención inmediata para restablecer la operación de manera segura. Gracias a las y los usuarios por su comprensión", añadió acompañado de un clip.

Puntos clave del corte de servicio

Línea afectada: Línea 3.

Tramo con servicio provisional: Universidad–La Raza, en ambos sentidos.

Tramo sin servicio: La Raza–Indios Verdes.

Causa: ingreso de agua a la zona de vías por lluvias.

Punto específico señalado: altura de la estación Deportivo 18 de Marzo.

Minutos después, a las 21:28 horas, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, amplió la información y precisó que a la acumulación de agua se sumó granizo en la zona de vías, a la altura de la estación Deportivo 18 de Marzo. El funcionario detalló que el personal del organismo:

"Trabaja en el retiro de agua, hielo y granizo para restablecer de manera segura el servicio en toda la Línea 3. Seguiremos informando".

Reporte de inundación en el transbordo de Deportivo 18 de Marzo

Un usuario reportó a través de redes sociales la inundación del pasillo en la estación Deportivo 18 de Marzo. Imágenes compartidas por el usuario muestran el piso del área de correspondencia cubierto por una capa de agua que se extiende desde los torniquetes hasta los locales comerciales del corredor.

Esta estación corresponde al mismo punto que el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, señaló como el sitio de acumulación de agua y granizo en la Línea 3.

El Sistema de Transporte Colectivo pidió a las personas usuarias tomar previsiones y atender las indicaciones del personal en todo momento mientras continúan las labores para restablecer la operación normal en la Línea 3.