Sociedad

¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro? Suspenden Más de 2 Horas Servicio de La Raza a Indios Verdes

Lluvias inundan vías de la Línea 3 del Metro CDMX; el servicio queda suspendido entre La Raza e Indios Verdes

¿Qué Pasó Hoy en la Línea 3 del Metro? Suspenden Servicio Entre La Raza e Indios VerdesFoto: X / @cruzo333

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