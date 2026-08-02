Todas las Alcaldías de CDMX Están Bajo Alerta por Tormentas Intensas Hoy Sábado 1 de Agosto 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó este sábado 1 de agosto de 2026 la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la capital, ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de la jornada.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, la alerta cubre a Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. El periodo de alerta corresponde de las 18:30 a las 21:00 horas, con emisión del reporte a las 18:20 horas.

Lo que hay que saber de la alerta por tormenta

Lluvia estimada de entre 15 y 29 milímetros, con posible caída de granizo.

Vigencia: de las 18:30 a las 21:00 horas de este sábado.

Riesgos señalados: encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendación de retirar basura de coladeras, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles con corrientes de agua y usar paraguas o impermeable al salir.

Reporte de emergencias disponible en el 911 o al 55-5683-2222.

¿Qué mostraba el radar antes de la alerta por tormenta?

Un reporte previo de la SGIRPC, con interpretación del radar meteorológico emitido a las 17:50 horas, ya señalaba lluvias de intensidad moderada en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco, además de actividad eléctrica registrada en Cuajimalpa.

Sobre el comportamiento esperado para el resto de la tarde, la dependencia indicó:

"Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen esta tarde en la Ciudad de México, las cuales podrán estar acompañadas de caída de granizo y actividad eléctrica".

Ese mismo reporte recomendó suspender actividades al aire libre y no refugiarse debajo de árboles ni estructuras de metal durante la tormenta.

El informe meteorológico de la tarde

Media hora antes, a las 17:00 horas, el informe meteorológico de la SGIRPC —con temperatura de 26 grados registrada en la alcaldía Venustiano Carranza— ya anticipaba el escenario que después derivó en la alerta amarilla:

"Esta tarde continuará ambiente caluroso a cálido, cielo medio nublado a nublado y condiciones para lluvias fuertes puntuales con chubascos, posible caída de granizo y actividad eléctrica. Vientos variables con rachas de 45 km/h".

Actualizaciones de campo durante la tormenta

En paralelo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SEGIAGUA) difundió avisos por lluvias en distintas alcaldías bajo la etiqueta #Tlaloque2026, entre ellos reportes de lluvia en Azcapotzalco, Cuajimalpa y Tlalpan, con recomendaciones a la población de tomar precauciones.

La dependencia también reportó la atención de una brigada por un caso de encharcamiento en la calle José María Chávez número 11, colonia Juan Escutia, en la alcaldía Iztapalapa.