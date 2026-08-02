Sociedad

Todas las Alcaldías de CDMX Están Bajo Alerta por Tormentas Intensas Hoy Sábado 1 de Agosto 2026

La Ciudad de México activó la alerta amarilla en sus 16 alcaldías por lluvias fuertes y posible granizo este sábado por la tarde

Todas las Alcaldías de CDMX Están Bajo Alerta por Tormentas Intensas Hoy Sábado 1 de Agosto 2026Una mujer camina bajo la lluvia junto a una niña que se cubre con impermeable improvisado, en calles de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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