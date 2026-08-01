Sociedad

Suspensión de Líneas Telefónicas en Agosto 2026: ¿Qué Números Serán Dados de Baja?

Algunos usuarios de compañías como Telcel, AT&T o Movistar serán dados de baja en agosto 2026, pues se retoma la suspensión por la falta de registro de líneas telefónicas.

Suspensión de celulares en agosto 2026La CRT retoma la suspensión de celulares en agosto 2026. Foto: Cuartocuro | Ilustrativa
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