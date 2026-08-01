Suspensión de Líneas Telefónicas en Agosto 2026: ¿Qué Números Serán Dados de Baja?

Ha comenzado a correr el ultimátum para el registro de números, luego del aplazamiento de fechas realizado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En agosto de 2026 comenzará la suspensión de líneas telefónicas. Conoce quiénes serán.

Previamente te hemos dado a conocer qué pasará cuando se venza el plazo para la alta de líneas, así como el calendario anunciado por el gobierno federal para llevar a cabo el proceso de registro de forma escalonada.

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¿Para quiénes hay suspensión de líneas telefónicas en agosto 2026?

De acuerdo con las fechas proporcionadas por la CRT, las personas cuyo número telefónico termine en 0 deberán dar de alta la línea con CURP a más tardar el 15 de agosto 2026. En caso de que no cumplan con este proceso obligatorio, su servicio será suspendido.

La CRT estableció que, una vez vencida la fecha correspondiente, las compañías telefónicas como Telcel, AT&T, Movistar, entre otras, tendrán otras 72 horas para suspender el servicio.

Esta medida aplica para las líneas que todavía no hayan sido vinculadas. El proceso puede realizarse en línea o de manera presencial con el operador con quien tengas contratado el servicio.

Hasta finales de junio, la CRT reportaba alrededor de 63 millones de líneas registradas, frente a un mercado de 144 millones 585 mil 131 líneas móviles activas. Es decir, todavía quedaba una cantidad considerable de números fuera del padrón.

¿Qué números serán dados de baja?

La suspensión se realizará a todas las personas que no realicen el alta en tiempo y forma, pero esto no significa que el número se pierda definitivamente. Podrás recuperar tu línea después de que el usuario complete la vinculación con su compañía telefónica.

No obstante, los servicios que quedan disponibles pese a la suspensión son: