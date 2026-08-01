Ataque Armado Contra Policías en Zacatecas Deja Cinco Muertos

La mañana de este sábado 1 de agosto se registró una agresión armada contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y de la Policía de Investigación en el área de Río Frío, en el municipio de Calera, Zacatecas. El ataque provocó un despliegue de corporaciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz, las cuales mantienen un operativo en la zona.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, al repeler la agresión, los elementos de seguridad abatieron a cinco civiles armados. Además, durante el operativo fueron aseguradas ocho armas largas y tres vehículos presuntamente relacionados con los hechos.

Confirman cinco civiles armados abatidos

En un primer reporte, el Gobierno de Zacatecas informó de manera preliminar que había civiles armados abatidos como resultado del enfrentamiento. Horas más tarde, Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó que el saldo fue de cinco civiles armados muertos tras la agresión contra los elementos de la FRIZ y de la Policía de Investigación.

Este hecho ocurrió horas después de otra agresión armada registrada en el municipio de Luis Moya, Zacatecas, donde, de acuerdo con reportes preliminares, un agente de seguridad murió y dos más resultaron heridos.

Operativo continúa en Calera

Pese a que las autoridades informaron que la situación está controlada, el operativo de seguridad permanece activo en el área de Río Frío.

El Gobierno de Zacatecas exhortó a la población a conducir con precaución, atender las indicaciones de las autoridades y permitir el libre tránsito de las unidades de seguridad y emergencia que participan en las labores.

Asimismo, Rodrigo Reyes Mugüerza indicó que cualquier actualización sobre el operativo será difundida a través de los canales oficiales, mientras continúan las acciones de las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz.