Homicidios

Ataque Armado Contra Policías en Zacatecas Deja Cinco Muertos

Aunque la situación ya fue controlada, el operativo de seguridad continúa en la zona

Ataque a policías en Zacatecas. Foto: CuartoscuroAtaque a policías en Zacatecas. Foto: Cuartoscuro

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Atención Zacatecas: Nuevo enfrentamiento armado en Calera. Civiles abatidos tras ataque a policías. Mantente informado solo por fuentes oficiales mientras continúan las investigaciones.

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