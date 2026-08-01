¿Quién Era Eduardo Salazar, Reconocido Taquero que Murió tras Caer a Barranco en Santiago, NL?

La noche del viernes 31 de julio murió Eduardo Salazar, un reconocido comerciante y taquero del municipio de Santiago, Nuevo León. Su muerte consternó a la comunidad y las condolencias para su familia no tardaron en llegar después de que se dio a conocer la noticia.

Eduardo Salazar era propietario de Tacos La Leña, un negocio que da servicio desde el 2012 y está ubicado en el kilómetro 241 de la Carretera Nacional, en la Congregación de San Pedro, perteneciente al municipio de Santiago, Nuevo León. Era conocido entre los habitantes de la zona, pero también por diversos clientes que desde hace años iban a degustar sus tacos.

La comunidad de Santiago se encuentra de luto tras la muerte de Eduardo Salazar; a través de redes sociales han compartido las experiencias que tuvieron junto al reconocido comerciante y taquero. Por el momento, se encuentran a la espera de que la familia comparta los detalles de los servicios funerarios para darle el último adiós.

¿Cómo ocurrió el accidente donde murió Eduardo Salazar?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, Eduardo Salazar se encontraba paseando en una cuatrimoto en la localidad de Los Fierros, en Santiago, cuando presuntamente perdió el control del vehículo y cayó a un barranco de aproximadamente 15 metros de altura, sufriendo un golpe en la cabeza, la noche del viernes 31 de julio.

Elementos de Protección Civil, paramédicos y policías se movilizaron hasta el sitio donde se registró el accidente, pero después de las valoraciones confirmaron que Eduardo ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, acordonaron la zona para iniciar con las investigaciones correspondientes que aún continúan, para determinar cómo ocurrieron los hechos.

SHH