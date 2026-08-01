Accidentes

¿Quién Era Eduardo Salazar, Reconocido Taquero que Murió tras Caer a Barranco en Santiago, NL?

La comunidad de Santiago se encuentra de luto por la muerte de Eduardo Salazar, quien cayó a un barranco de aproximadamente 15 metros cuando andaba en cuatrimoto en Los Fierros

Eduardo Salazar, taquero de Santiago, NLEduardo Salazar era propietario del negocio Tacos La Leña en el municipio de Santiago. Foto: Puntoxpunto

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Impactante accidente en Santiago: Eduardo Salazar, dueño de Tacos La Leña, muere en cuatrimoto. Conoce más sobre este querido comerciante y su legado.

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