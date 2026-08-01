Accidentes

Dos Personas Mueren Ahogadas en Playa de Alvarado, Veracruz; Fueron Jalados por la Corriente

Los cuerpos sin vida de dos bañistas fueron hallados en una playa de Antón Lizardo por autoridades y pescadores. Hasta el momento continúan en calidad de desconocidos.

Dos Personas Mueren Ahogadas en Playa de Alvarado, Veracruz; Fueron Jalados por la CorrienteEl primer cuerpo fue hallado por autoridades y el segundo por pescadores. Foto. N+

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Tragedia en Playa de Alvarado: dos personas de Xalapa mueren ahogadas tras ser arrastradas por la corriente. Autoridades instan a seguir recomendaciones para evitar más víctimas.

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Dos Personas Mueren Ahogadas en Playa de Alvarado, Veracruz; Fueron Jalados por la Corriente