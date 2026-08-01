Dos Personas Mueren Ahogadas en Playa de Alvarado, Veracruz; Fueron Jalados por la Corriente

El periodo vacacional de verano continúa cobrando más víctimas, ya que la mañana de este sábado primero de agosto se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades en una playa del municipio de Alvarado debido al reporte del hallazgo de un cuerpo.

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Se trata del cuerpo de una persona que perdió la vida al presuntamente ahogarse, el cual fue reportado por pescadores de la zona. Se reportó que el cuerpo de su acompañante fue hallado la noche del pasado viernes 31 de julio por autoridades del municipio alvaradeño.

De acuerdo con la información recabada, son dos personas originarias de la ciudad de Xalapa, quienes ingresaron caminando al mar ayer por la noche y, presuntamente, se adentraron a una poza, donde fueron jalados por la corriente.

Hasta el momento, la identidad de ambas víctimas continúa en calidad de desconocidas; sin embargo, se informó que una persona tendría alrededor de 35 años y un joven de aproximadamente 18. El cuerpo de la persona mayor fue rescatado anoche por elementos de Protección Civil y Policía Municipal.

Se dio a conocer que el cuerpo de la persona de 18 años fue hallado flotando sin vida por pescadores de Antón Lizardo. La información en el lugar indica que ambas personas son procedentes de la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana.

Según el reporte, la zona donde fueron hallados los cuerpos es un área donde los visitantes no suelen ingresar, ya que del otro lado es donde se encuentra toda la actividad recreativa y comercial de dicha playa.

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Cabe destacar que hasta el momento se han reportado cuatro personas fallecidas por ahogamiento y más de 30 rescates en la entidad veracruzana en lo que va de este periodo vacacional de verano 2026, según datos de las autoridades de Protección Civil.

Asimismo, se ha realizado el exhorto a los bañistas de no introducirse al mar fuera del horario permitido o si no saben nadar y tampoco acercarse a la zona de las escolleras, ya que las corrientes en esa zona suelen tener mayor fuerza y pueden jalar a quien ingresa.

Asimismo, se destaca que debajo de la cintura es el límite hasta el cual los bañistas deben ingresar al mar, ya que arriba de este nivel puede representar un riesgo, mayormente en las zonas conocidas como pozas.