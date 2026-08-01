Seguridad

Muere Presunto Feminicida de Elvia Ramírez, Rescatista de Animales Asesinada en Aguascalientes

Pedro 'N', presunto feminicida de Elvia Ramírez, murió tras presentar convulsiones al interior de su celda en el Centro de Reinserción Social

Muere presunto feminicidaFoto: Fiscalía General del Estado de Aguascalientes

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Impactante: Muere Pedro 'N', acusado de feminicidio de Elvia Ramírez en Aguascalientes, tras convulsiones en su celda. ¿Qué pasó realmente?

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