Muere Presunto Feminicida de Elvia Ramírez, Rescatista de Animales Asesinada en Aguascalientes

El presunto feminicida de Elvia Ramírez, la rescatista de animales asesinada en Calvillo, Aguascalientes, murió este viernes luego de ser trasladado de emergencia del Centro de Reinserción Social al Hospital Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre comenzó a convulsionarse al interior de su celda y fue llevado en ambulancia al hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

¿Por Qué se le Señala a Pedro 'N' de Feminicidio?

Pedro 'N', había sido vinculado a proceso por el delito de feminicidio, señalado de provocar un incendio en el domicilio de Elvia Ramírez e impedirle salir del inmueble.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género obtuvieron el auto de vinculación a proceso contra Pedro 'N', quien presuntamente asesinó a su pareja, Elvia Ramírez, de 60 años, con quien mantenía una relación de dos años.