Jamás Me Inventaría Algo Tan Delicado: Karely Ruiz Niega que Robo a su Casa Fuera un Montaje

La influencer Karely Ruiz respondió a las críticas surgidas en redes sociales luego del asalto registrado en su domicilio, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Algunos usuarios aseguraron que el hecho habría sido un montaje para generar vistas e interacción en plataformas digitales, versión que la creadora de contenido rechazó.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Karely Ruiz negó haber inventado el asalto y lamentó que se responsabilice a las víctimas de un hecho delictivo. La influencer aseguró que la situación afectó a su familia y cuestionó los comentarios que la señalan a ella y a su esposo.

"La gente está tan enferma que [piensan que] yo organicé todo por vistas. No es un juego y jamás me inventaría algo tan delicado. ¿Solo porque soy yo me lo inventé? Culpando a la víctima, ya hasta mi esposo es el responsable según ustedes", escribió.

En el mismo mensaje, la creadora de contenido señaló que, tras lo ocurrido, reflexionará sobre las personas a las que brinda su apoyo y con las que mantiene interacción en redes sociales.

Fiscalía de Nuevo León investiga el caso como robo con violencia

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que las investigaciones permitieron descartar la hipótesis inicial de un intento de privación ilegal de la libertad. En cambio, el caso se investiga como robo con violencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 29 de julio de 2026, cuando siete personas encapuchadas y armadas ingresaron al domicilio de Karely Ruiz.

Robo en Casa de Karely Ruiz. Foto: Cuartoscuro

Según las autoridades, los agresores sometieron a los habitantes de la vivienda para exigir dinero en efectivo y objetos de valor. Posteriormente, sustrajeron efectivo, joyería y dispositivos electrónicos antes de huir del lugar.

El fiscal también informó que el esposo de la influencer sufrió una lesión leve tras recibir un golpe durante el robo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León mantiene abierta la investigación para identificar y localizar a los presuntos responsables del asalto, mientras continúan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.