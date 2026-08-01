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Jamás Me Inventaría Algo Tan Delicado: Karely Ruiz Niega que Robo a su Casa Fuera un Montaje

La creadora de contenido respondió a los señalamientos en redes sociales y aseguró que el hecho afectó a su familia.

Karely Ruiz Niega que Robo a su Casa Fuera un Montaje. Foto: CuartoscuroKarely Ruiz Niega que Robo a su Casa Fuera un Montaje. Foto: Cuartoscuro

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Karely Ruiz niega que el robo en su casa sea un montaje. La influencer asegura que el asalto afectó a su familia y critica a quienes culpan a las víctimas. La Fiscalía de Nuevo León investiga el caso.

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