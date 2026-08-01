Apoyo Bienestar de $9500 Inicia Registro Hoy para Hombres-Mujeres: Requisitos y Cómo Inscribirse

Apenas empezó el octavo mes de año y en pleno fin de semana dio inicio un nuevo registro al apoyo Bienestar de más de 9,500 pesos mensuales para hombres y mujeres, por eso acá te damos todos los requisitos que pide el programa para inscribirse y cómo asegurar un lugar entre los beneficiarios.

Por increíble que parezca, este fin de semana hay muchas actividad, por eso en una nota ya te dijimos qué programas de Bienestar abren registro este 1 y 2 de agosto 2026. Además, te damos todos los detalles para que hombres y mujeres de 18 a 64 años puedan inscribirse al apoyo con valor de 600 mil pesos.

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Requisitos de registro para el apoyo Bienestar de 9,500 pesos

El programa que da un pago mensual de 9,582 pesos y seguro médico del IMSS es Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo objetivo es capacitar a todas las personas para que se ocupen en actividades de turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes. Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Tener entre 18 y 29 años y residir en México.

No estudiar ni contar con empleo al momento del registro.

Ingresar a la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro a hacer el registro.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Documento migratorio vigente (para personas extranjeras con estancia legal).

Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni filtros.

Identificación oficial vigente.

¿Cómo registrarse al apoyo hombres y mujeres Bienestar de 9,500 pesos en agosto 2026?

Todas las personas aspirantes que cumplan con los requisitos y deseen entrar a algún centro de trabajo, deben a la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro y seguir los siguientes pasos en línea:

Inscríbete en la plataforma. Haz tu postulación a un espacio disponible. Sube todos los documentos en digital y en el formato y tamaño que se te pida. Contacta a la persona responsable del centro de trabajo para agendar una entrevista. Mantente pendiente de tus notificaciones, pues debes recibir una respuesta en un tiempo máximo de cuatro días naturales. Si no te contestan o no eres aceptado, podrás elegir otro espacio, pero conforme pasen los días las posibilidades se reducirán.

Como recomendación, trata de hacer tu registro este mismo sábado 1 de agosto, pues la demanda para solicitar el apoyo Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 es alta y los centros de trabajo tienen pocos cupos disponibles.

AO