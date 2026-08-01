Programas sociales

Apoyo Bienestar de $9500 Inicia Registro Hoy para Hombres-Mujeres: Requisitos y Cómo Inscribirse

Este 1 de agosto empieza un nuevo registro del apoyo para hombres y mujeres Bienestar de 9,500 pesos y muchas personas tienen la posibilidad de asegurar su entrada al programa.

Apoyo Bienestar de 9,500 pesos inicia registro para hombres y mujeres requisitos y cómo inscribirse en agosto 2026El apoyo Bienestar de 9,500 tiene cupo limitado de registro en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro

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