Internacional

Mueren 13 Personas al Desplomarse Avioneta Turística que Sobrevolaba las Líneas de Nasca en Perú

La aeronave, que transportaba turistas para observar el sitio arqueológico, se estrelló poco después de despegar de Pisco. Las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes.

La avioneta siniestrada era de la compañía Aerodiana. Foto: aerodiana.com.peLa avioneta siniestrada era de la compañía Aerodiana. Foto: aerodiana.com.pe

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+