Mueren 13 Personas al Desplomarse Avioneta Turística que Sobrevolaba las Líneas de Nasca en Perú

Al menos 13 personas murieron este sábado por el desplome de que una avioneta turística en la región de Pisco, en Perú. La aeronave realizaba un vuelo con destino a las milenarias Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos arqueológicos del país.

El accidente ocurrió poco después de las 13:00 horas locales (18:00 GMT), después del despegue desde el aeropuerto de Pisco, ubicado a unos 240 kilómetros al sur de Lima.

El mayor de la policía peruana, Jorge Andrade, informó que entre las víctimas hay 11 pasajeros y dos integrantes de la tripulación. De acuerdo con el mando policial, por la gravedad del impacto no hubo sobrevivientes.

"Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido", declaró Andrade a medios locales desde la zona del siniestro. Agregó que, hasta ese momento, los equipos de emergencia habían recuperado cuatro cuerpos de entre los restos de la aeronave.

Sin identidad

Las autoridades aún no han revelado la identidad de las víctimas ni las causas del accidente. Andrade señaló que la investigación quedará a cargo de la Aeronáutica Civil de Perú.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran a elementos del cuerpo de bomberos y de la policía trabajando entre los restos retorcidos de la avioneta, de los que todavía salía humo tras el impacto.

El aeródromo de Pisco es uno de los principales puntos de partida para los vuelos turísticos que permiten observar desde el aire las Líneas de Nasca, enormes geoglifos trazados hace más de mil años y declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Este no es el primer accidente de este tipo en la zona. En 2022, otra avioneta turística se estrelló cerca de Nasca, con un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas dos turistas chilenos y tres holandeses. A su vez, en octubre de 2010, un accidente de una aeronave de la empresa AirNasca provocó la muerte de cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos, también después de un sobrevuelo por las famosas líneas.