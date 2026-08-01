Seguridad

Hombre es Rescatado tras Caer en Socavón Formado tras Lluvias en Hermosillo

Luego de caer en un socavón que apareció tras las lluvias, un hombre fue rescatado sin lesiones en la colonia El Sahuaro de Hermosillo, Sonora.

Hombre es Rescatado tras Caer en Socavón Formado en la Colonia Sahuaro de HermosilloHombre es Rescatado tras Caer en Socavón Formado en la Colonia Sahuaro de Hermosillo. Foto: N+

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Impactante rescate en Hermosillo: un hombre cae en un socavón tras las lluvias y es salvado sin lesiones. Descubre cómo ocurrió este incidente en la colonia El Sahuaro.

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