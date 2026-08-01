Hombre es Rescatado tras Caer en Socavón Formado tras Lluvias en Hermosillo

La madrugada del sábado fue rescatado un hombre del socavón que se originó en la calle Bojórquez e Ignacio Salazar, en la colonia El Sahuaro.

Fueron elementos de la Policía Estatal los primeros respondientes, luego de que tuvieron a la vista a un sujeto que vestía pantalón de mezclilla y camiseta de tirantes color blanco, quien se identificó de viva voz como Roberto Carlos.

El hombre estaba atrapado dentro del socavón

Dicha persona estaba atrapada en el interior del hundimiento y solicitaba apoyo para salir, asimismo, llegaron policías municipales de tránsito, personal de Protección Civil Municipal y una la ambulancia de la Cruz Roja.

De acuerdo con el reporte, se usó una sábana para extraer al hombre, posteriormente fue atendido por paramédicos, sin resultar con lesiones, pero se negó a ser trasladado a una unidad médica para una valoración médica mayor. Sin más novedades.