Internacional

Twin Falls: Reportan Muertos y Heridos Tras Tiroteo Activo en EUA

Un tiroteo activo en Twin Falls, Idaho, dejó muertos y heridos cerca de un In-N-Out, según reportó NBC News

Reportan Tiroteo en In-N-Out de Twin Falls, Idaho Esto SabemosUn video que circula en redes sociales muestra a un hombre armado en las inmediaciones de un In-N-Out Burger en Twin Falls, Idaho. Foto: captura de video / redes sociales

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