Twin Falls: Reportan Muertos y Heridos Tras Tiroteo Activo en EUA

Un tiroteo activo se registró la tarde de este sábado en Twin Falls, Idaho, en las inmediaciones de un restaurante In-N-Out, según confirmó el Departamento de Policía de la ciudad. La cadena estadounidense NBC News reportó al menos tres muertos y dos heridos, de acuerdo con autoridades.

El Departamento de Policía de Twin Falls reportó el cierre de vialidades, incluido un puente, mientras continúa la búsqueda del sospechoso. La corporación informó que oficiales, la Policía Estatal de Idaho y equipos de bomberos y paramédicos permanecen en el lugar para asegurar el área.

El fiscal general de Idaho, Raúl R. Labrador, se pronunció sobre el operativo a través de su cuenta verificada en la red social X y pidió a la población mantenerse alejada de la zona de In-N-Out y calles aledañas mientras los primeros respondedores realizan su trabajo.

Lo que se sabe hasta el momento

Incidente de tirador activo en la zona de In-N-Out, en Twin Falls.

NBC News reporta al menos tres muertos y dos heridos, según autoridades.

Participan la Policía de Twin Falls, la Policía Estatal de Idaho, bomberos y paramédicos.

Vialidades cerradas en el área, incluido un puente.

Continúa la búsqueda del sospechoso.

En su alerta de seguridad pública, el Departamento de Policía de Twin Falls informó:

"Nuestro departamento está respondiendo a un incidente de tirador activo en el área de In-N-Out. Pedimos a todos los residentes y visitantes evitar la zona para que los oficiales y los primeros respondedores puedan trabajar con seguridad. Las vialidades en el área, incluido el puente, están cerradas actualmente. Utilicen rutas alternas y no intenten ingresar a la zona. Se darán a conocer más detalles cuando estén disponibles".

Sobre las víctimas, NBC News reportó:

"Al menos tres muertos y dos heridos en un tiroteo en Twin Falls, Idaho, según las autoridades".

Hasta el momento no hay identificación del sospechoso ni confirmación directa, por parte de la policía local o estatal, sobre el número de víctimas.