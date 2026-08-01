Raúl Asencio, Jugador del Real Madrid, Será Juzgado en Septiembre; ¿De Qué se le Acusa?

El defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, será juzgado en septiembre por la supuesta difusión de vídeos íntimos de una menor, esto pese a que las presuntas víctimas han retirado sus denuncias contra él. El futbolista seenfrentará este proceso junto a tres de sus excompañeros de las categorías inferiores del Real Madrid: Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

Los abogados defensores habían solicitado que se eliminaran del expediente las pruebas, incluidas las obtenidas tras la incautación de los teléfonos móviles de los acusados ​​por la policía española. Sin embargo, el pasado jueves, el juez del caso desestimó todos los argumentos presentados por los abogados defensores de los cuatro hombres en la vista preliminar previa al juicio, el cual se llevará a cabo los días 3, 4 y 7 de septiembre de este año.

De acuerdo con documentos judiciales consultados por The Athletic , el juez declaró que dichas incautaciones "no requieren el consentimiento de los propietarios" de los teléfonos. "Todos los acusados ​​hicieron copias de seguridad en su cuenta en la nube para borrar el contenido antes de sus arrestos, en un claro intento de obstaculizar la investigación de los hechos denunciados".

¿De qué se le acusa a Raúl Asencio?

Raúl Asencio enfrenta dos cargos ante la justicia española: distribución del video sin consentimiento y difusión de un video sexual de una menor. El caso se centra en la grabación, presuntamente sin consentimiento, de un encuentro sexual en la zona privada de un club de playa en las Islas Canarias en junio de 2023, así como en la presunta distribución del vídeo, también sin consentimiento.

En ese sentido, Asencio no está acusado de haber participado en el incidente ni en su grabación, pero se alega que solicitó los vídeos y se los mostró a otro amigo, lo que constituiría dos delitos contra la intimidad, según el artículo 77 del Código Penal español.

El jugador de 23 años de edad está acusado de divulgar y transferir a terceros imágenes capturadas sin consentimiento, de conformidad con el artículo 197.1.3, párrafos 2 y 5 del Código Penal.

Las presuntas víctimas ha retirado sus acusaciones contra Asencio, pero el juez del caso ha dictaminado que cada una debe reiterar esta postura ante el tribunal para que sea tomada en consideración. Ambas personas han acusado a los otros tres acusados: Ruiz, Rodríguez y García.

Raúl Asencio afirma ser inocente

En mayo de 2025, Raúl Asencio publicó una declaración que incluía: "No he participado en ningún comportamiento que haya violado la libertad sexual de ninguna mujer, y mucho menos de menores".

"En caso de que finalmente se presenten cargos y se inicie un juicio oral, continuaré ejerciendo mi defensa ante los Tribunales, en los que mantengo plena confianza, reafirmando que no estoy involucrado en ninguna conducta delictiva", dijo el futbolista.

La Fiscalía solicitó, el año pasado, una pena de prisión de dos años y medio para Asencio, así como penas de prisión para cada uno de los otros tres hombres.