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Raúl Asencio, Jugador del Real Madrid, Será Juzgado en Septiembre; ¿De Qué se le Acusa?

Raúl Asencio enfrenta dos cargos en España y tendrá que ir a juicio en septiembre junto a tres de sus excompañeros de las categorías inferiores del Real Madrid

Raúl Asencio, jugador del Real MadridFoto: Getty Images

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Raúl Asencio, Jugador del Real Madrid, Será Juzgado en Septiembre; ¿De Qué se le Acusa?