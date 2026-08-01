Rafa Márquez Tendría Problemas para Armar su Cuerpo Técnico con la Selección Mexicana

Tras una gran actuación en el Mundial 2026 con Javier Aguirre en el banquillo, la Selección Mexicana hizo cambio de entrenador, siguiendo el plan que se había trazado con la llegada del 'Vasco', para que Rafa Márquez tomara las riendas del equipo de cara al proceso mundialista rumbo al 2030.

Sin embargo, de acuerdo a información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, en el programa de Insiders, el nuevo entrenador de la selección nacional, enfrentaría problemas para conformar su cuerpo técnico. En ese sentido, se reporta que Rafa Márquez no tendría asegurada la participación de Andrés Guardado como auxiliar técnico.

Otro llegada que estaría en duda sería la de Alfredo Talavera, quien se esperaba llegara como entrenador de porteros, pero que hasta el momento no ha definido nada con respecto a su llegada.

Ante estas posibles ausencias, el reporte señala que la Selección Mexicana tendría pláticas con Bernardo Cueva, quien actualmente milita en el Chelsea de la Premier League de Inglaterra, como especialista en táctica fija.

"La intención de la Federación Mexicana de Futbol, destapó Araige, sería presentar de manera oficial a Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana entre el 10 y el 15 de agosto, por lo que no contaría con mucho tiempo para definir a su cuerpo técnico", reporta TUDN.

Rafa Márquez ya tiene definidos sus primeros partidos al frente de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana anunció el pasado 30 de julio de 2026, cuándo volverá a la actividad luego de su destacada participación en el Mundial 2026. Se trata de los primeros partidos de México bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, quien asumió el liderato de la Selección Nacional, tras la salida de Javier Aguirre.

Colombia, Perú y Chile serán los primeros rivales de México. Las fechas para los primeros partidos de la Selección con Rafa Márquez al mando, son las siguientes:

México vs Colombia: 26 de septiembre 2026, en el Estadio M&T Bank, en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

México vs Perú: 29 de septiembre 2026, en el Estadio Sports Illustrated, en Nueva York, Estados Unidos.

México vs Chile: 6 de octubre 2026, en el Estadio Memorial Coliseum, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Concacaf Nations League: Noviembre de 2026, día y rival por confirmar, en México.

En un comunicado, el Tricolor destacó que “en la fecha FIFA de noviembre, la Selección Nacional de México volverá a territorio mexicano para disputar un juego oficial aún con rival por definir pues será en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27”.

“La primera fecha FIFA posterior al Mundial será el escenario ideal para continuar con este proyecto, con la convicción de seguir representando con orgullo los colores de México dentro de la cancha”, afirmó la Selección Nacional, el pasado jueves.