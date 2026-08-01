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Rafa Márquez Tendría Problemas para Armar su Cuerpo Técnico con la Selección Mexicana

El nuevo estratega de la Selección Mexicana, Rafa Márquez, tendría serios retrasos para armar a su cuerpo técnico de cara a su debut como entrenador del Tricolor

Rafael Márquez, entrenador de la Selección MexicanaFoto: Getty Images

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