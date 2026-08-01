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Liga MX: Pumas Golea, Chivas No Puede con Puebla y Desabrido Empate en el San Luis-Tijuana

Este viernes, se disputaron tres partidos correspondientes a la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 del futbol mexicano

Juninho tuvo una noche de ensueño en la frontera al anotar tres goles en la victoria de Pumas ante JuárezJuninho tuvo una noche de ensueño en la frontera al anotar tres goles en la victoria de Pumas ante Juárez. Foto: X @PumasMX | @Imago7

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Pumas arrasa 5-1 a Juárez con 'hat trick' de Juninho. Chivas apenas empata con Puebla y San Luis-Tijuana termina sin goles. ¿Qué pasará en los partidos del sábado? Descúbrelo.

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