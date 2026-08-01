Liga MX: Pumas Golea, Chivas No Puede con Puebla y Desabrido Empate en el San Luis-Tijuana

Pumas de la UNAM no tuvo piedad y goleó como visitante 5-1 a Bravos de Juárez, en una noche de ensueño para Juninho, quien se despachó con un hat trick, en duelo celebrado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Los goles de los universitarios fueron obra del brasileño a los 18, 22 y 48 minutos del tiempo corrido, mientras que sus compañeros Robert Morales (40') y el Memote Martínez (83') sellaron la paliza.

Por parte de los fronterizos, José Luis Rodríguez, a los 45+4', hizo el de la honra para una vapuleados Bravos que siguen sin conocer la victoria en este torneo.

Situación diferente para los del Pedregal, que ligaron su segunda victoria para acumular seis unidades de nueve posibles, ya que cayó en el debut liguero ante Pachuca.

Le alcanza para el empate

Chivas del Guadalajara vino de atrás para lograr apenas el empate contra Puebla, en duelo de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026, celebrado en el Estadio Cuauhtémoc.

A los 26 minutos, Eduardo Mustre adelantó al conjunto camotero, pero el Piojo Alvarado igualó la pizarra a los 63 minutos, evitando la segunda derrota de la temporada para los tapatíos.

Con este marcador, La Franja suma cuatro puntos, los mismos que los rojiblancos, para ocupar de manera momentánea el séptimo y octavo puesto de la general, de manera respectiva.

Termina el partido en Puebla.



Con gol de 'Piojo' Alvarado dividimos unidades con los enfranjados.



Ponemos pausa a la Liga y nos enfocamos en nuestros compromisos de @LeaguesCup 🔜 pic.twitter.com/KhTpUVO7oJ — CHIVAS (@Chivas) August 1, 2026

Empate con sabor a nada

Atlético San Luis y Xolos de Tijuana firmaron un desabrido empate en el Estadio Libertad Financiera, en un duelo carente de oportunidades y ya ni se diga de anotaciones durante los 90 minutos.

Los potosinos llegaron a dos unidades en la general, para ocupar puestos de media tabla para abajo; mientras que los perrunos se mantienen al momento en la cima del torneo con siete puntos.

Partidos para este sábado

Este sábado, se disputarán cuatro juegos de la jornada 3 del Apertura 2026, que serán:

Querétaro vs. Tigres (17:00 h).

Atlas vs. Monterrey (19:05 h).

León vs. Pachuca (19:06 h).

Cruz Azul vs. Atlante (21:00 h).

Con información de N+

ICM