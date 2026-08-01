Deportes

"Superorgulloso": El Mensaje de Isaac del Toro a Romina Hinojosa por Debut en Tour de Francia

El gesto se suma a las muestras de apoyo mutuo que la pareja se ha dado a lo largo de la temporada

Romina Hinojosa, ciclista mexicanaRomina Hinojosa, ciclista mexicana. Foto: Instagram @romina_hinojosa02

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