"Superorgulloso": El Mensaje de Isaac del Toro a Romina Hinojosa por Debut en Tour de Francia

El ciclista mexicano Isaac del Toro le dedicó un mensaje de apoyo a su novia, la también ciclista Romina Hinojosa, de cara a su debut histórico en el Tour de Francia Femenil 2026.

Del Toro respondió: "Superorgulloso. Disfruta, Mina", en una publicación que Hinojosa compartió en Instagram, apenas días después de que el propio Del Toro conquistara el tercer lugar del Tour de Francia varonil.

El gesto se suma a las muestras de apoyo mutuo que la pareja se ha dado a lo largo de la temporada, luego de que Hinojosa también acompañó a Del Toro durante distintos momentos de su participación en el Tour de Francia varonil.

¿Quién es Romina Hinojosa?

Romina Hinojosa Cruz nació el 30 de noviembre de 2002 en Tampico, Tamaulipas, y posteriormente se mudó a Nuevo León. Antes de dedicarse por completo al ciclismo, la mexicana de 23 años se formó en el triatlón. Además de su carrera deportiva, estudia la licenciatura en Nutrición.

Hinojosa ha competido con equipos como A.R. Monex antes de llegar en 2025 al conjunto belga Lotto Ladies (hoy Intermarché-Lotto Ladies), con el que disputó ese mismo año su primera gran vuelta, la Vuelta a España Femenina. Entre sus resultados más destacados figuran el subcampeonato en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de México en 2023 y 2025, así como un segundo lugar en el Giro Mediterráneo Rosa 2024.

¿Cómo se conocieron Isaac del Toro y Romina Hinojosa?

De acuerdo con reportes de la pareja, ambos se conocieron durante el Tour de l'Avenir 2023, y desde entonces se han convertido en compañeros de entrenamiento, apoyándose mutuamente en las competencias más exigentes del calendario de la UCI.

¿Cuándo debuta Romina Hinojosa en el Tour de Francia Femenil?

Romina Hinojosa hará su debut este sábado 1 de agosto, en la primera etapa del Tour de France Femmes avec Zwift 2026, con salida y llegada en Lausana, Suiza. La carrera se disputará del 1 al 9 de agosto, con un recorrido total de 1,175 kilómetros divididos en 9 etapas —tres llanas, tres con colinas, dos de montaña y una contrarreloj individual— y por primera vez en su historia incluirá el ascenso al Mont Ventoux. La competencia concluirá en Niza.

Hinojosa fue confirmada por el Intermarché-Lotto Ladies junto a Sandrine Tas, Dina Boels, Elisabeth Ebras, Marieke Meert, Linda Riedmann y Sterre Vervloet, y se convertirá en la primera ciclista mexicana en tomar la salida oficial en la historia del Tour de Francia Femenil.

AMP