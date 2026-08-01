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Frente Frío en Pleno Verano Viene a México: ¿Cuándo Ingresará y Qué Estados Tendrán Tormentas?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la llegada de un frente frío en pleno verano que contribuirá a las fuertes lluvias que se esperan en gran parte del país

Frente frío llega en verano a MéxicoFrente frío llega en verano a México. Foto: Cuartoscuro

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El SMN alerta: un frente frío traerá tormentas y vientos fuertes a México. Conoce los estados que enfrentarán este cambio climático.

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