Frente Frío en Pleno Verano Viene a México: ¿Cuándo Ingresará y Qué Estados Tendrán Tormentas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido sobre la entrada de un frente frío en pleno verano. Te decimos qué estados se verán afectados por el meteoro.

Un frente frío ocurre cuando una pared de aire frío y seco golpea una masa de aire caliente, empujándola hacia partes altas de la atmósfera y contribuyendo a cambios rápidos en el clima.

Se espera que el fenómeno meteorológico contribuya a las fuertes lluvias que se esperan en buena parte del país.

¿Un frente frío en el verano?

Lo primero que debemos entender es qué es un frente frío. Este no es un fenómeno exclusivo del invierno, aunque sea la temporada en que es más común. Según explica el propio sitio del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un frente frío ocurre cuando una barrera de aire frío desplaza al aire caliente:

“Un frente frío es el choque de dos masas de aire, una fría y una cálida, provocando la formación de tormentas severas y eventos de norte”.

Los frentes fríos son impulsados por masas de aire frío que viajan a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros por hora. En nuestro país, tienen una duración de entre 5 y 7 días.

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Cuando un frente frío choca contra una masa de aire caliente, la empuja hacia partes más altas de la atmósfera. Este fenómeno provoca cambios rápidos en el clima.

Además de una bajada en la temperatura, los frentes fríos también traen lluvias, nevadas y los fuertes vientos de norte a sur que se conocen en la costa del Golfo y el Istmo como nortes.

¿Qué estados se verán afectados por la llegada del frente frío?

El SMN ha advertido sobre el ingreso de un frente frío por el noreste del país. Esta masa de aire frío contribuirá en las fuertes precipitaciones que se esperan en gran parte del país. En el comunicado se lee:

”Un frente frío se extenderá cerca de la frontera noreste de México, interactuará con un canal de baja presión, generando fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la región”.

En otro aviso, la institución meteorológica, parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que este frente frío se aliará con un canal de baja presión, lo que contribuirá a las fuertes lluvias:

“La aproximación de un frente frío a la frontera noreste de México en interacción con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica originará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la región”.

Para el 1 de agosto se esperan chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, con hasta 25 litros por metro cuadrado. Se esperan precipitaciones de semejante intensidad en Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

Cabe señalar que para el fin de semana también se esperan lluvias muy fuertes en Guerrero, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Habrá además precipitaciones fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México,Puebla y Veracruz.