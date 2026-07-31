¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 31 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Es viernes 31 de julio, inicia el fin de semana en Monterrey con temperaturas alrededor de 27˚C con el cielo despejado y buena calidad del aire a las 7 y 8 de la mañana en las 15 estaciones de monitoreo ambiental.

Para el resto del día se espera que permanezca el cielo soleado dominando sobre el noreste de México con temperaturas elevadas. Se esperan máximas de 37˚C sin probabilidad de lluvias.

Durante el fin de semana el cielo puede cambiar, mañana sábado 1 de agosto a medio nublado con 36˚C, y para el domingo 2 de agosto sigue consistente el pronóstico de lluvias con un 50% y temperaturas máximas de 34˚C.

La siguiente semana iniciará con menor probabilidad de lluvia: el lunes con 25% y máximas de 33˚C, volviendo a incrementar la probabilidad de lluvia para el martes 4 de agosto a 34% con máximas de 32˚C. La próxima semana se esperan máximas de 34˚C a 35˚C con cielo medio nublado. A partir del miércoles vuelven a reducir las lluvias por debajo del 20%.

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Se esperan lluvias sobre la Sierra Madre Occidental

Sin grandes cambios el patrón meteorológico propio de esta temporada, con lluvias sobre la Sierra Madre Occidental, occidente, centro y dispersas sobre el sureste, mientras que en el noreste se mantiene el patrón de estabilidad con cielos soleados y pocas lluvias durante la temporada.

“Genevieve” se ha degradado a tormenta tropical a más de 1,800 km alejado de las costas nacionales mientras se debilita. Por lo pronto, ninguna zona tiene potencial ciclónico en el Atlántico, Caribe y Golfo de México debido a la presencia de muy fuertes vientos desde el norte que impiden la formación de ciclones.

Con información de Mauro Morales | N+

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