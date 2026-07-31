Accidentes

Muere Mujer Tras ser Atropellada Durante Riña en Apodaca, NL; Hay un Detenido

Una discusión entre dos hombres terminó en tragedia en el municipio de Apodaca, luego de que uno de los involucrados presuntamente utilizara una camioneta para embestir a varias personas.

Riña en ApodacaMuere mujer atropellada. Foto: N+

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Tragedia en Apodaca: una mujer muere tras ser atropellada durante una riña. Un detenido y videos clave en la investigación. ¿Qué llevó a este desenlace fatal?

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