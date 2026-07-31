Muere Mujer Tras ser Atropellada Durante Riña en Apodaca, NL; Hay un Detenido

Una mujer falleció tras ser atropellada durante una violenta riña registrada la noche del jueves 30 de julio en la colonia Hacienda Los Nogales, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, todo comenzó alrededor de las 20:00 horas, cuando dos hombres protagonizaron una discusión en el sector. La confrontación escaló rápidamente de los insultos a los golpes y, presuntamente, uno de los involucrados abordó una camioneta, aceleró de forma intencional y embistió a varias personas que se encontraban en el sitio.

Además de arrollar al grupo, el vehículo impactó un automóvil compacto antes de detener su marcha. Paramédicos acudieron para brindar atención a los lesionados y trasladaron a la mujer a un hospital del área metropolitana; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Captan momento de atropello

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que el conductor acelera y atropella a las víctimas, evidencia que será integrada a la carpeta de investigación que ya inició la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

En los videos también se observa que, previo al atropello, los involucrados intercambiaron golpes e incluso uno de ellos aparentemente utilizó un objeto contundente durante la pelea, antes de regresar a la camioneta.

Las autoridades informaron que al menos una persona fue retenida tras los hechos, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni la de la víctima.

Las investigaciones continúan para determinar con precisión cómo se originó el conflicto, si todos los presentes participaban en la riña o si algunas de las personas atropelladas fueron víctimas circunstanciales. La Fiscalía también establecerá la situación jurídica del presunto responsable conforme avancen las indagatorias.