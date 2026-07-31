David Antonio Fuentes Ledezma: Emiten Ficha de Búsqueda para Localizar a Joven Desaparecido

La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila emitió una ficha de búsqueda para localizar a David Antonio Fuentes Ledezma, de 23 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 22 de julio del 2026.

De acuerdo con sus familiares, hace aproximadamente un mes y medio el joven sufrió un accidente vehicular en el que estuvieron involucrados policías estatales, quienes presuntamente lo estuvieron acosando para que pagara los daños ocasionados.

Desde entonces, la familia perdió contacto con David y actualmente desconoce su paradero. El pasado 22 de julio del 2026 recibieron un mensaje enviado desde su teléfono celular, en el que les comentó que se encontraba en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin embargo, desde ese momento no volvieron a tener noticias de él.

Sus familiares sospechan que el accidente en el que estuvieron involucrados los elementos de la autoridad podría estar relacionado con su desaparición, por lo que pidieron a las autoridades investigar el caso.

Señas particulares de David Antonio Fuentes Ledezma

David mide 1.70 metros de estatura, es de complexión delgada, tez aperlada, cabello corto de color negro y nariz recta.

Como señas particulares tiene las orejas perforadas, tatuajes de pulseras en las muñecas y un tatuaje de Jack en el antebrazo, características que podrían facilitar su identificación.

La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila solicita a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude a localizarlo, la reporte de inmediato a las autoridades correspondientes.