Desaparecidos

David Antonio Fuentes Ledezma: Emiten Ficha de Búsqueda para Localizar a Joven Desaparecido

La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila emitió una ficha de búsqueda para localizar a David Antonio Fuentes Ledezma

La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila emitió una ficha de búsqueda para localizar a David Antonio Fuentes LedezmaBuscan a David Fuentes Ledezma, desaparecido desde el 22 de julio del 2026. Foto: N+

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Buscan a David Fuentes Ledezma, desaparecido desde el 22 de julio del 2026 en Nuevo Laredo

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